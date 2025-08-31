La XEW celebra 95 años

Promueve una campaña que es una evocación a la nostalgia y emotividad que festeja la primera transmisión en México de la XEW, realizada el 18 de septiembre de 1930

En el marco del 95 aniversario de la XEW, TelevisaUnivision le rinde homenaje con la campaña XEW 95 aniversario.

La campaña es una evocación a la nostalgia y emotividad que celebra la primera transmisión en México de la XEW, realizada el 18 de septiembre de 1930.

XEW 95 aniversario consta de 9 spots de 20 segundos que abarcan, década a década, los principales momentos de su historia.

En cada década el elenco de Unicable personifica a grandes figuras del mundo del espectáculo:

1930: Raúl Araiza / en homenaje al Xilofonista de la XEW; Juan José Origel / Jorge Negrete; Yordi Rosado / Agustín Lara.

1940: Montserrat Oliver / Miroslava Stern; Faisy / Tin Tan; Michelle Vieth / Ninón Sevilla; Consuelo Duval / Tongolele; Mhoni Vidente / Pitonisa de la época.

1950: Daniela Magún / Silvia Pinal; Nicola Porcella / Arturo de Córdova; Omar Fierro / Paco Malgesto.

1960: Omar Fierro / Javier Solís; Nicola Porcella / Francisco Gabilondo Soler- Cri-Cri.

1970: Martha Figueroa / Lola Beltrán; Facundo, Jean Duverger y José Eduardo Derbez / Los Panchos.

1980: Personajes Odisea Burbujas (Patas Verdes, Mimoso Ratón y El Ecoloco) / Talento de Universo Unicable / Padme Vidente, La Güera

de las Estrellas y Ariadna Tapia.

1990: Paul Stanley / Paco Stanley; Maca Carriedo / Benito Castro.

2000: Spot que ilustra la evolución de los programas de Unicable desde sus inicios en esta década.

desde sus inicios en esta década.

2010: Spot que muestra cómo en la actualidad la XEW es “La casa de

Unicable“

La campaña XEW 95 aniversario se filmó en las instalaciones de la XEW, ubicadas en el corazón de la Ciudad de México, y se difundirá por la señal de Unicable a partir del próximo 1 de septiembre.