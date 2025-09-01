Cumplen atletas en eliminatoria a Juegos Nacionales Populares 2025

Por primera vez la sede fue Cozumel

Alrededor de 500 atletas de siete municipios de Q. Roo compitieron para lograr su pase

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Como parte del proceso rumbo a los próximos Juegos Nacionales Populares 2025, se disputó con éxito la Eliminatoria Estatal, en la que se contó con la participación de alrededor de 500 atletas de siete municipios de la entidad, que por primera vez en la historia tuvo como sede la isla de Cozumel, así lo informó Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq).

Afirman que, se trabaja #ANivelDeCancha para impulsar a las y los talentos deportivos del estado y que estos puedan cumplir con sus objetivos y, en ese sentido, a través de la Codeq se organizó este clasificatorio.

“Estamos muy contentos porque por primera vez en la historia la bella isla de Cozumel es la sede de esta eliminatoria, estamos trabajando para que el deporte llegue a todos los rincones del estado y, claro, todo esto trabajando de la mano con los municipios; además, este certamen brinda oportunidad a disciplinas que son parte del deporte popular”, comentó Jacobo Arzate, titular de la Codeq, quien realizó un recorrido por la ínsula para supervisar que las competencias se realicen en tiempo y forma.

Para esta edición se contó con la participación de alrededor de 500 atletas provenientes de siete municipios del estado, promoviendo las disciplinas de futbol 6×6, artes marciales populares y boxeo popular; la acción de estos deportes se escenificó en la Unidad Deportiva “Bicentenario” y en el Centro de Alto Rendimiento “Francisco Arias Mezquita”, dos espacios que fueron rehabilitados por la presente administración que encabeza la gobernadora Mara Lezama.

“El objetivo es conformar a la delegación que nos representará en la fase final de los Juegos Nacionales Populares, y nos queda claro que hay mucho talento en la entidad; confío en que estaremos bien representados en la justa, que tentativamente está programada para finales de octubre y principios de noviembre en el estado de Morelos”, comentó Arzate Hop.

Cabe destacar que, en breve y tras cumplir con el proceso clasificatorio, se dará a conocer la lista final de las y los atletas quintanarroenses que conformarán la Selección para esta importante justa de talla nacional.

“Septiembre y Octubre: Meses del Testamento”

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, anunció el próximo inicio del programa “Septiembre y Octubre: Meses del Testamento” y de la campaña “Otorgo mi Testamento, Otorgo Seguridad Patrimonial”.

La Secretaria de Gobierno resaltó que, durante la vigencia del programa, los notarios públicos reducirán sus honorarios como parte de las acciones de colaboración con el gobierno de la transformación, humanista con corazón feminista, a fin de garantizar la seguridad jurídica que el derecho a heredar confiere.

Recordó que, desde el año 2003, el gobierno federal promueve el programa “Septiembre, mes del testamento”, cuyo fin radica esencialmente en que las personas cuenten con mayores facilidades que permitan la tranquilidad y seguridad respecto a la propiedad.

En el caso de Quintana Roo, tanto el gobierno del estado como los notarios públicos, decidieron engrandecer este programa hasta octubre, lo que ha originado mayor aceptación y que mayor número de personas se beneficien de los estímulos fiscales.

Cristina Torres comentó que el testamento es un acto de voluntad personal que otorga certidumbre y seguridad sobre el patrimonio que, al mismo tiempo, evita conflictos y garantiza la unión familiar cuando ocurren sucesos que nadie quiere enfrentar.

“Otorgo mi Testamento, Otorgo Seguridad Patrimonial” es, sin duda, una campaña noble y trascendental, que permite prever a futuro, con suficiente antelación, la disposición del patrimonio de las personas, abundó.

Por cierto, la Secretaría de Gobierno y el Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo, firmaron el convenio de coordinación y cooperación del programa “Septiembre y Octubre: Meses del Testamento” y de la campaña “Otorgo mi Testamento, Otorgo Seguridad Patrimonial”.

De esta manera, se establece en 3 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como honorarios a cobrar por parte de los notarios públicos durante la vigencia del programa y por cada escritura pública que contenga un testamento.

Las personas beneficiarias de este convenio son las personas mexicanas residentes en el Estado, que otorguen su testamento público abierto, bajo herencia universal o de legado, y los fedatarios que expidan escrituras públicas y el depósito de testamentos en la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.