Escalan protestas en Tulum por las restricciones a playas públicas

DERECHO DE REPLICA José Luis Montaéz

“No más despojo disfrazado de progreso”, reclaman ciudadanos

La exigencia ciudadana por el libre acceso a las playas públicas en Tulum ha escalado a una serie de manifestaciones masivas, bloqueos carreteros y llamados urgentes a las autoridades federales. Habitantes, prestadores de servicios turísticos y colectivos locales denuncian que el proyecto turístico-administrativo del Parque Nacional del Jaguar, operado por Grupo Mundo Maya (antes GAFSACOMM), ha restringido el ingreso a zonas costeras que históricamente fueron de libre tránsito.

El pasado domingo más de 500 personas se congregaron en la glorieta de acceso a la zona arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar, bloqueando ambos sentidos de la carretera federal 307, principal vía de conexión entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La protesta se prolongó hasta la noche, afectando a cientos de turistas que perdieron vuelos o tuvieron que caminar kilómetros para llegar a sus destinos.

Las consignas fueron claras: “Playas libres”, “Fuera GAFSACOMM”, “No más despojo disfrazado de progreso” y “El acceso a la playa es un derecho constitucional (Art. 27)”.

Desde la incorporación de las playas al Parque del Jaguar -proyecto federal decretado en 2022- se han implementado tarifas de acceso que van desde los 105 hasta los 415 pesos, dependiendo del perfil del visitante. Aunque se prometió acceso gratuito para residentes de Tulum mediante credencialización, el proceso ha sido lento y, según el alcalde Diego Castañón, incumplido por la empresa operadora.

Cinthia Peraza, integrante del colectivo Playas Libres, denunció que trabajadores migrantes y locales no pueden costear el ingreso, lo que limita su derecho al disfrute del espacio natural y afecta su calidad de vida.

Prestadores de servicios turísticos, comerciantes y artesanos han reportado una caída drástica en la afluencia de visitantes. “El turismo no llega, no hay trabajo, están afectando a todo mundo”, expresó Felipe Jiménez, comerciante local. La presencia de la Guardia Nacional en las playas ha generado un ambiente de tensión que disuade a los turistas, según testimonios recogidos durante la protesta.

Los manifestantes demandan la reapertura de los cuatro accesos públicos al mar, no solo de manera parcial o en días específicos. Rechazan los accesos alternativos ofrecidos por Sedena, por considerarlos lejanos e inadecuados. También exigen la salida de Grupo Mundo Maya de la administración del parque y la intervención directa de autoridades federales.

Aunque Grupo Mundo Maya anunció que el acceso sería gratuito a partir del domingo, la medida ha generado confusión, ya que las tarifas siguen vigentes para visitantes no residentes.

70% de avance en obras escolares

El ciclo escolar 2025–2026 inició este 1 de septiembre en Quintana Roo con más de 338 mil estudiantes de nivel básico y 16 mil docentes regresando a las aulas, en medio de un proceso de renovación y construcción de infraestructura educativa que reporta un avance del 70%, según el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (Ifeqroo).

Aldo Andrés Castro Jiménez, director de Ifeqroo, informó que el avance incluye la construcción y remodelación de aulas, talleres, laboratorios y espacios administrativos, con especial atención en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, donde la demanda escolar ha crecido aceleradamente por el aumento poblacional.

Además, se alcanzó el 100% de cumplimiento en la rehabilitación de direcciones escolares y servicios sanitarios, áreas que fueron priorizadas por solicitudes directas de las comunidades educativas.

La Secretaría de Educación estatal detalló que el regreso a clases involucra:

– 338,484 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

– 16,571 docentes

– 2,367 planteles públicos y privados

Benito Juárez concentra la mayor matrícula con 157,048 alumnos, seguido por Solidaridad (59,600) y Othón P. Blanco (44,857)

En niveles medio superior y superior, que iniciaron clases en agosto, se suman más de 135 mil estudiantes, elevando la matrícula total a 473,873 alumnos en todo el estado.

En ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, se implementaron operativos especiales de seguridad vial y patrullaje en torno a los planteles. Protección Civil realizó inspecciones en instalaciones eléctricas y rutas de evacuación, mientras que agentes de tránsito fueron desplegados en avenidas de alto flujo vehicular.

Extienden gratuidad del nuevo transporte público en Chetumal

En respuesta al inicio del ciclo escolar 2025–2026 y como parte de la fase piloto del Plan Estratégico de Movilidad, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que el servicio de transporte urbano en la Ruta Caribe continuará siendo gratuito durante siete días más, hasta el domingo 7 de septiembre.

La medida busca facilitar el traslado de estudiantes, docentes y familias durante el arranque del ciclo escolar, además de fomentar el uso del nuevo sistema de transporte entre los habitantes de la capital del estado.

La Ruta Caribe inició operaciones el pasado 18 de agosto como la primera de 11 rutas proyectadas para Chetumal. Su trayecto abarca más de 83 escuelas y beneficia a más de 49 mil personas y dos mil unidades económicas. Parte desde la primaria Centenario de la Revolución y recorre puntos clave como la secundaria Armando Escobar Nava, conectando zonas habitacionales, comerciales y educativas.

Durante esta etapa, las unidades circulan con frecuencia de cinco minutos y están equipadas con cámaras para monitorear la afluencia de pasajeros, lo que permitirá ajustes operativos en futuras fases.

Hasta el momento, el Imoveqroo no ha revelado el costo definitivo del pasaje. Sin embargo, se ha confirmado que el sistema de cobro será electrónico mediante tarjetas recargables, eliminando el uso de efectivo y buscando mayor transparencia en la operación.

Rafael Hernández Kotasek, titular de Imoveqroo, aseguró que la operación de la Ruta Caribe no implicará un aumento en las tarifas de taxi en la ciudad. Cualquier ajuste se realizará hasta que el sistema de transporte urbano esté completamente implementado, lo cual se proyecta para principios de 2026.