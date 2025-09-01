CROC confía en que no habrá despidos masivos en la hotelería

Ante temporada baja en de la Riviera Maya

Que los complejos de la región han demostrado capacidad de adaptación

Ante el inicio de la temporada baja turística en septiembre y octubre, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana Roo manifestó su confianza en que el sector hotelero de la Riviera Maya no recurrirá a despidos masivos, pese a la disminución esperada en la ocupación y la derrama económica.

Martín de la Cruz Gómez, líder estatal de la CROC, aseguró que los hoteles de la región han demostrado capacidad de adaptación y resiliencia en años recientes, lo que les permite enfrentar los periodos de baja afluencia sin afectar de manera drástica a su plantilla laboral.

Aunque las vacaciones de verano no generaron una derrama económica comparable con años anteriores, el dirigente sindical consideró “poco probable” que se repitan prácticas de despido masivo como las que se observaron durante la pandemia. “Sería un error muy caro para los hoteles”, advirtió, al referirse a la pérdida de personal capacitado y certificado en competencias laborales.

De la Cruz Gómez subrayó que muchos trabajadores ya dominan los sistemas operativos de sus centros de trabajo, y que prescindir de ellos implicaría costos elevados en capacitación y afectaciones en la calidad del servicio.

El líder de la CROC reconoció que algunas empresas optan por “descansar” a sus empleados durante los meses de menor actividad, pero advirtió que el sindicato se mantendrá atento para evitar que estas prácticas se conviertan en despidos injustificados o afecten la estabilidad laboral de los trabajadores.

“La falta de mano de obra sigue siendo un reto en la región, y despedir personal capacitado no solo es incorrecto, sino contraproducente”, afirmó.

La Riviera Maya continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes de México, con una infraestructura hotelera que ha sabido mantenerse competitiva frente a otros polos internacionales. La CROC confía en que esta fortaleza permitirá sortear la temporada baja sin comprometer el empleo formal en el sector.