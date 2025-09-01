QRoo lidera el empleo: 67% de su de su población está ocupada: Inegi

Por encima de BCS, Yucatán y Colima

Reflejo del impulso a las inversiones, la infraestructura y el desarrollo en todo el estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo se ha consolidado como la entidad federativa con mayor participación económica del país, al registrar una tasa de ocupación del 67% de su población mayor de 15 años, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este indicador posiciona al estado por encima de Baja California Sur (66.7%), Yucatán (65.8%) y Colima (65.6%), reflejando el dinamismo laboral que caracteriza a la región peninsular.

De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de 2025, 987,728 personas en Quintana Roo participan en actividades económicas, tanto en el sector formal como informal. La tasa de desocupación se mantiene en 2.8%, una de las más bajas a nivel nacional.

Por género, el 53.6% de las mujeres en edad laboral están ocupadas, mientras que el 80.9% de los hombres participa activamente en el mercado laboral.

El sector terciario concentra el 79.4% de los empleos, destacando las actividades de alojamiento y restaurantes (23.8%), comercio (15.1%) y otros servicios (12.1%). Cancún, como principal polo turístico, reporta 478,824 personas ocupadas, lo que representa el 65.8% de su población económicamente activa.

La gobernadora Mara Lezama atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Puente Nichupté han detonado inversiones y generado empleos formales con mejores condiciones.

“El logro del gobierno estatal está en la generación de condiciones para la inversión pública y privada, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló Lezama.

A pesar del avance, 434 mil personas trabajan en condiciones informales, lo que representa el 43.9% de la población ocupada. Además, 57 mil personas se encuentran subocupadas, es decir, laboran menos horas de las que desearían.

Van 25 quejas por falta de pago de utilidades

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Quintana Roo ha recibido al menos 25 quejas formales por presunto incumplimiento en el pago de utilidades por parte de empresas locales, al cierre del operativo estatal de verificación correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

El operativo, que contempló la revisión de más de 800 centros de trabajo en los 11 municipios del estado, busca garantizar el cumplimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), derecho laboral establecido en el artículo 123 constitucional.

Las empresas señaladas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar documentación comprobatoria ante la STyPS. En caso de no acreditar el cumplimiento, los expedientes serán canalizados a la vía jurídica para la aplicación de sanciones administrativas.

Algunas compañías se han declarado “en ceros” ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha generado inconformidad entre trabajadores que no recibieron retribución alguna. En ciertos casos, los patrones otorgaron apoyos económicos alternativos, aunque no equivalentes al monto legal de utilidades.

Quintana Roo ha mostrado un crecimiento sostenido en el reparto de utilidades en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el monto distribuido aumentó un 17%, pasando de 3.2 millones a 3.7 millones de pesos, según datos de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.

A nivel nacional, el incremento fue del 8%, lo que posiciona a Quintana Roo como una de las entidades con mayor avance en esta prestación laboral.

José Francisco Trujillo Brandi, subsecretario de la Zona Norte de la STyPS, reiteró el llamado a los trabajadores que no hayan recibido el pago correspondiente a acercarse a la dependencia estatal. “La asesoría es gratuita y confidencial. Nuestro objetivo es garantizar que ningún trabajador quede excluido de este derecho”, afirmó.