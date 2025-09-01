Niveles alarmantes de inseguridad en zonas limítrofes de QR con Belice

Consejo Ciudadano de Chetumal exige acciones urgentes

La región fronteriza es clave para el desarrollo económico y turístico del estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La inseguridad en la zona sur de Quintana Roo, particularmente en los municipios fronterizos con Belice, ha alcanzado niveles alarmantes, según denunció el Consejo Ciudadano de Chetumal. La presidenta del organismo, Georgina Marzuca Fuentes, advirtió que la percepción social en comunidades como Chetumal y Bacalar es de “encierro y temor”, ante el incremento de hechos violentos y la falta de resultados en las estrategias de seguridad pública.

La región fronteriza entre México y Belice, considerada clave para el desarrollo económico y turístico del estado, ha sido escenario de disputas entre grupos delictivos que buscan controlar actividades ilícitas como el tráfico de drogas, personas y mercancías. De acuerdo con reportes oficiales, se han identificado pugnas entre células del Cártel de Sinaloa y el de Caborca, lo que ha derivado en enfrentamientos, hallazgos de cuerpos y operativos de alto impacto.

El Consejo Ciudadano de Chetumal ha recibido múltiples reportes de abusos de autoridad, particularmente en operativos realizados en bares y restaurantes. Empresarios locales han denunciado inhabilitación de cámaras de seguridad, detenciones arbitrarias y falta de transparencia en los procedimientos judiciales.

“La población tiene la indicación de no salir después de las 11 de la noche. Es triste y preocupante que en una zona relativamente pequeña como Chetumal y Bacalar no se pueda garantizar tranquilidad ni confianza para la inversión”, señaló Marzuca.

A pesar de las inversiones en sistemas de videovigilancia, los hechos delictivos continúan. El Boulevard Bahía, uno de los puntos más emblemáticos de Chetumal, ha sido escenario de hallazgos de cuerpos sin vida, lo que ha generado indignación entre habitantes y turistas.

El Consejo Ciudadano exigió a las autoridades estatales y federales fortalecer la presencia de cuerpos de seguridad, transparentar los operativos y garantizar el respeto a los derechos humanos. “El sur de Quintana Roo es estratégico y no podemos permitir que la inseguridad frene el crecimiento ni ponga en riesgo a nuestras familias”, puntualizó Marzuca.

Sanciones a constructoras que rellenen cenotes y cavernas

Autoridades municipales y colectivos científicos han intensificado esfuerzos para sancionar a empresas constructoras que, de manera ilegal, rellenan cenotes y cavernas en el subsuelo de Playa del Carmen. Esta práctica, que ha ocurrido históricamente en desarrollos inmobiliarios, pone en riesgo el patrimonio natural de la región y vulnera el equilibrio ecológico del sistema de acuíferos peninsulares.

El regidor Fernando Muñoz Calero, presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, informó que se establecerán mecanismos legales a través del recién creado Comité para la Conservación y Uso Sustentable de las Cavernas, Grutas y Cenotes, con el fin de sancionar a las constructoras que omitan reportar hallazgos subterráneos y procedan a rellenarlos.

Las reformas buscan mejorar los reglamentos locales para que toda obra en zonas susceptibles de contener cuerpos de agua subterráneos esté obligada a documentar y preservar cualquier estructura natural encontrada durante la ejecución de trabajos.

El anuncio se dio tras la denuncia del colectivo científico Cenotes Urbanos, que documentó el hallazgo de un cenote de agua cristalina —bautizado como “The Spot”— durante trabajos de perforación de drenaje en el fraccionamiento La Guadalupana. El cenote fue posteriormente rellenado por una empresa desarrolladora, lo que generó indignación entre ambientalistas y vecinos.

Muñoz Calero subrayó que este tipo de acciones no solo afectan el entorno natural, sino que violan principios de sustentabilidad y transparencia. “No podemos permitir que se sigan destruyendo cuerpos de agua por omisión o negligencia. Las sanciones serán aplicadas con firmeza”, advirtió.

El comité también promoverá la participación ciudadana en la vigilancia ambiental. Se exhorta a los habitantes de Playa del Carmen a denunciar cualquier intento de relleno de cenotes o cavernas ante las autoridades municipales. La colaboración comunitaria será clave para frenar estas prácticas y proteger el subsuelo de la región.