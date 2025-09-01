Mara Lezama respalda liderazgo humanista de Claudia Sheinbaum

Asiste a ceremonia del Primer Informa de Gobierno

Se consolida el segundo piso de la Cuarta Transformación con beneficios para quintanarroenses

Ciudad de México.- La gobernadora de Quintana, Roo Mara Lezama Espinosa, respaldó el liderazgo y los grandes resultados de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la justicia social y el humanismo en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos quienes han mejorado su calidad de vida, al asistir al Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo en su mensaje dirigido a la nación destacó que este año concluye el puente Nichupté de Cancún; se concluyó el tramo de Chetumal a Campeche del Tren Maya, además se construye la terminal de carga y talleres.

Asimismo, reiteró que en materia de salud se construye el hospital general de Felipe Carrillo Puerto el cual contará con 60 camas de hospitalización, 21 consultorios, 16 de consulta externa, laboratorios clínicos, sala de rayos X, tomografía, ultrasonido y mastografía.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que en Quintana Roo la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas en México ha demostrado con hechos su total apoyo y respaldo a las y los quintanarroenses mediante obras de infraestructura hospitalaria, carretera, educativa y programas sociales que han permitido mejorar la calidad de vida.

Asimismo, Mara Lezama reconoció que al asumir la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, ganamos todas las mujeres en México, gobernando con humanismo, liderazgo y principios.

“Su visión está construyendo con fuerza el segundo piso de una transformación histórica en nuestra nación” dijo.

La gobernadora dijo que con la Presidenta de México, la transformación avanza para las mujeres y hombres, las y los adultos mayores, la juventud, la niñez, así como para la justicia, el bienestar y el desarrollo con prosperidad.

Mara Lezama expresó su agradecimiento a la Presidenta de México por el impulso al desarrollo con justicia social, con igualdad y con respeto a las y los quintanarroenses.

Mara Lezama enfatizó que en esta nueva forma de gobernar humanista con corazón feminista y con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se pone en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos, se atiende primero a los pobres, con un desarrollo sostenible, sustentable y prosperidad compartida.

Refrenda MLE inicio de ciclo escolar inclusivo y con igualdad

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este 1 de septiembre el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, en el que estudiarán 338 mil 484 alumnas y alumnos, de los cuales 166 mil 181 son niñas y 172 mil 303 son niños, quienes asistirán a 2 mil 367 planteles de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicos como particulares, distribuidos en los 11 municipios de Quintana Roo.

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se establecen políticas públicas de atención a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, garantizando una educación de calidad, humanista, solidaria, transformadora e incluyente para que nadie se quede fuera y nadie se quede detrás.

“Quiero agradecer profundamente a las madres y padres de familia, porque ustedes son el primer impulso, quienes alientan a sus hijas e hijos a continuar con sus estudios y en este gobierno humanista con corazón feminista, reconocemos ese esfuerzo y reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañándolos, porque la educación de nuestras niñas, niños y juventudes, claro que nos importa”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al emitir su mensaje en este inicio de clases.

Es importante mencionar que, del 25 al 29 de agosto del presente año, se llevó a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar de Educación Básica, con la participación de directivos, supervisoras y supervisores, jefas y jefes de sector, así como asesores y asesoras técnico pedagógicas, para dar a conocer las acciones que se realizarán en el ciclo escolar 2025-2026 que inicia clases el próximo 1 de septiembre.

El 22 de agosto, en ceremonia encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Carrillo Delgado, así como de la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Euán, se hizo la entrega simbólica de 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, en beneficio de 289 mil 071 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de todo el estado y 49 mil 413 de planteles privados, acción que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el entorno educativo.