Alistan remodelación a fondo del emblemático Mercado 23 de Cancún

Rescate de su valor cultural y turístico

Se busca fortalecer su vocación turística y condiciones dignas para locatarios y visitantes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con 47 años de historia y considerado uno de los espacios comerciales más emblemáticos de Cancún, el Mercado 23 —oficialmente “Javier Rojo Gómez”— se prepara para una profunda remodelación que busca revitalizar su imagen, fortalecer su vocación turística y garantizar condiciones dignas para locatarios y visitantes.

El proyecto, impulsado por la segunda generación de propietarios y respaldado por autoridades municipales, contempla una inversión inicial estimada en un millón de pesos, con acciones orientadas a mejorar la infraestructura, unificar la imagen urbana y regularizar jurídicamente el régimen de condominio.

Felipe Alfredo Rodríguez Gamboa, líder de los locatarios, informó que actualmente se trabaja con arquitectos y especialistas en la reorganización de espacios y la definición de una paleta cromática común. El objetivo es dividir claramente las áreas de carnicerías, pollerías, restaurantes, fruterías, tiendas de abarrotes y artesanías, para facilitar la experiencia del visitante y mejorar la funcionalidad del mercado.

“Queremos que el Mercado 23 sea un punto de referencia para el turismo, pero también un espacio digno para quienes lo sostienen día a día”, señaló Rodríguez Gamboa.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la remodelación ha sido la falta de certeza jurídica. Aunque el mercado opera desde 1978, las administraciones municipales anteriores dejaron inconcluso el proceso de constitución del régimen de condominio. Actualmente, se realizan ajustes legales para que los 132 locales cuenten con documentación formal que permita acceder a apoyos y financiamiento.

El proyecto enfrenta desafíos internos: solo el 70% de los locatarios pagan cuotas de mantenimiento, y el 87% de los locales aún pertenecen a los propietarios originales. Además, no existe una estrategia de promoción activa, lo que limita su visibilidad frente a la competencia de supermercados y tiendas de conveniencia.

A pesar de ello, el mercado sigue recibiendo visitantes. En temporada baja, se estima una afluencia diaria de 2,000 personas locales y 300 turistas; durante festividades como el Día de Muertos, el flujo se triplica.

Fundado con apenas 10 locales, el Mercado 23 ha sido testigo del crecimiento urbano de Cancún. Hoy, con 132 espacios comerciales y una comunidad que busca preservar su legado, el proyecto de remodelación representa una oportunidad para consolidarlo como un atractivo turístico y cultural, en sintonía con la transformación urbana que impulsa el municipio.

Gastrofest promoverá consumo local

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anunció la realización del Gastrofest Sur 2025, un festival gastronómico que busca dinamizar el consumo local, fortalecer la proveeduría regional y posicionar la cocina del sur de Quintana Roo como un atractivo turístico y cultural.

El evento se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre en Chetumal, con la participación de más de 40 restaurantes, productores agroalimentarios, chefs locales y emprendedores del sector gastronómico. La iniciativa forma parte de la estrategia de reactivación económica impulsada por Canirac en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Julio Villarreal Zapata, presidente de Canirac Quintana Roo, destacó que el Gastrofest busca “crear un puente entre la gastronomía y el desarrollo económico del sur del estado”, promoviendo el uso de insumos locales, como miel, chile habanero, pescados de la Bahía de Chetumal y productos de huertos comunitarios.

“Queremos que el Gastrofest sea una vitrina para los sabores del sur, pero también una plataforma para que los restaurantes se conecten con proveedores locales y reduzcan su dependencia de insumos externos”, señaló Villarreal.

El programa incluye:

– Demostraciones culinarias con chefs reconocidos de Bacalar, Chetumal y Mahahual.

– Talleres de cocina tradicional maya y mestiza.

– Zona de productores con exhibición de miel, salsas, hortalizas y bebidas artesanales.

– Paneles de discusión sobre turismo gastronómico, sostenibilidad y cadenas de valor.

– Rondas de negocios entre restauranteros y proveedores locales.

Además, se entregará el distintivo “Sabor del Sur” a los establecimientos que promuevan prácticas responsables y el uso de ingredientes regionales.

Canirac estima que el Gastrofest podría generar una derrama económica superior a los 3 millones de pesos, con una afluencia proyectada de 5,000 visitantes durante los tres días. El evento también busca incentivar el empleo temporal y fortalecer la cadena de valor gastronómica en municipios con menor presencia turística.