Violencia sexual contra menores golpea municipios quintanarroenses

Indignación por caso en Cozumel

En lo que va de 2025 se han registrado más de 280 denuncias formales, de acuerdo con datos de la FGE

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Quintana Roo la violencia sexual contra menores crece con cifras alarmantes. En lo que va de 2025 se han registrado más de 280 denuncias formales, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los municipios con mayor incidencia son Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, que concentran casi el 70% de las carpetas. En comunidades rurales también se reportan agresiones, aunque muchas veces permanecen ocultas por miedo o falta de denuncia.

El caso más reciente y polémico ocurrió en Cozumel, donde una menor de 9 años denunció haber sido abusada por un elemento del Ejército. La agresión habría ocurrido, al parecer, dentro de guarnición militar. La víctima identificó directamente a su agresor, lo que originó la apertura de una carpeta de investigación.

La denuncia fue presentada por los familiares de la menor y provocó movilizaciones de colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, que exigen un proceso sin privilegios ni encubrimientos. El militar señalado se encuentra bajo investigación, aunque activistas advierten que existe el riesgo de impunidad.

Mientras tanto, el presidente municipal de Cozumel José Luís Chácon comunicó, que los medicos confirmaron que la niña no fue violada, sino sólo fue «manoseada».

Violaciones casi siempre en el entorno familiar

Otros hechos que han causado indignación ocurrieron en Cancún y Playa del Carmen, donde niñas de entre 8 y 12 años fueron atacadas por familiares cercanos. Estos casos reflejan una realidad: la mayoría de las violaciones ocurren en entornos de confianza, con agresores que suelen ser padrastros, tíos, vecinos o figuras de autoridad.

De acuerdo con especialistas del Observatorio Nacional Ciudadano, las causas principales están relacionadas con la desintegración familiar, la falta de educación sexual temprana y la normalización de la violencia en los hogares.

Cuando los responsables son detenidos, enfrentan cargos por violación agravada, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión. Sin embargo, organizaciones como Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señalan que muchos procesos no prosperan y que la impunidad es todavía una constante.

Las víctimas reciben acompañamiento psicológico y asesoría legal a través del DIF estatal y asociaciones civiles. No obstante, la atención resulta insuficiente frente al número de denuncias y a las secuelas que deja este delito en la infancia.

La violencia sexual contra menores en Quintana Roo no solo exhibe la vulnerabilidad de la niñez, sino también la falta de voluntad política y de mecanismos eficaces para frenar un delito que destruye vidas.

La sociedad exige respuestas inmediatas, procesos transparentes y castigos ejemplares, incluso cuando los agresores pertenezcan a corporaciones militares o tengan poder.

Los activistas cansados por estos hechos, como el más reciente en Cozumel, cuestionan ¿hasta cuándo las autoridades permitirán que la niñez quintanarroense siga siendo víctima de abusos sin que haya justicia real?