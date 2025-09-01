Vamos a desterrar al régimen autoritario: dice la lideresa del PRI Edomex, Cristina Ruiz

“Morena ha fallado”

Toluca, Méx.- Hasta donde tope, los priistas tenemos muy claro que defenderemos a México y en el año 2027 vamos a desterrar a un régimen autoritario que engañó al país con sus promesas, aseguró la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval, al sostener que el PRI rescatará la democracia con lucha y trabajo como lo demanda la sociedad.

Este régimen de corrupción de Morena se va muy pronto y el priismo mexiquense debe estar preparado en todos los municipios para caminar las calles con la frente en alto, para dejar en claro que somos la mejor opción de gobierno que le dará hoja de ruta al Estado de México, dijo ante el ex gobernador César Camacho Quiroz e integrantes de la dirigencia estatal del PRI.

Acompañada de Ana Muñíz Neyra y Fernando Flores Fernández, los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho, la líder priista sostuvo que el partido con su presidente a nivel Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, abandera el respeto a la libertad y la dignidad con determinación, frente a un gobierno que quiere llevar a México a la dictadura mientras que otros callan.

El régimen dictatorial ha traicionado a la gente, incluso a quienes votaron por ellos con buena fe, prefieren estar del lado de los delincuentes, no de las víctimas ni de sus familias; Morena no gobierna, protege criminales y los mantiene en sus cargos. simula que ayuda, pero en realidad abandona a la gente, de qué sirve el dinero que reparte, si no alcanza para las medicinas, cuestionó.

La verdad es dolorosa, pero el pueblo está cada vez más solo y los delincuentes están amparados; Morena ha fallado en seguridad, en salud, en educación y en resultados, hoy, desde Metepec, decimos que su tiempo se acaba, los priistas somos la voz que despierta la conciencia de la gente, agregó la dirigente partidista.

“Seamos esa voz que despierte la conciencia de la gente porque a los que hoy tienen el gobierno les quedó grande la responsabilidad, despertemos conciencias de amigos y vecinos, y ganemos las elecciones en 2027 para darle un mejor destino a la nación”, apuntó.