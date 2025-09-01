Villa María pertenece a Melchor Ocampo, aclara Victoria Víquez

Refuta a la alcaldesa de Cuautitlán

Melchor Ocampo, Méx.- En conferencia de prensa, la alcaldesa Victoria Víquez Vega informó que el poblado de Villa María pertenece a Melchor Ocampo y no a Cuautitlán, como a través de “manifestaciones tendenciosas y dolosas, con la intención de confundir a nuestros vecinos” efectuó, a través de TikTok, Juana Carrillo, quien está al frente del ayuntamiento de este último territorio.

Al hacer una cronología en relación al diferendo existente en torno a ese poblado, Víquez Vega dijo que en el año 2020, el Instituto Nacional Electoral realizó una incorrecta redistritación electoral, asignando la sección electoral a la que pertenecen el ejido de Villa María, La Reforma, San Quirino, El Tejado, y Álamos III al municipio de Cuautitlán.

La presidenta municipal de Melchor Ocampo fue contundente al señalar que “el INE no es autoridad en materia de límites territoriales. Ya que únicamente la legislatura local puede pronunciarse en tal materia, a través de su Comisión de Límites Territoriales o a través de un decreto que emita la propia Legislatura”

“Hemos llevado a cabo diversas acciones para defender nuestro territorio, ya que la presidenta de Cuautitlán, pretende despojarnos de esa parte del territorio”, agregó Victoria Víquez, quien se encuentra al frente del gobierno de Melchor Ocampo por segunda ocasión consecutiva.

Asimismo, añadió que Cuautitlán otorgó licencia de construcción a la empresa denominada Fideicomiso de Administración F/5269, con el número LC-023-037, con ubicación en Carretera Cuautitlán Zumpango Km 09., además de licencia de Movimiento de Tierras para Bodegas (nave 1 y 2) en fecha 18 de abril del año 2023, por ello se vieron en la necesidad de demandar diferentes juicios.

Entre ellos, la alcaldesa melchorocampense y ciudadanos de la comunidad de Villa María promovieron un juicio de amparo para detener dicha construcción, el cual fue radicado en septiembre del 2023 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; bajo el número de expediente 1151/2023.