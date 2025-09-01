Toman protesta a representantes de comités de Proyecto Social Naucalpan

Refrendan compromiso con la sociedad

Naucalpan, Méx.- Ante cientos de líderes sociales de esta localidad, David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan A.C., entregó nombramientos a los representantes de los nuevos Comités Municipales de Base Territorial de dicha organización, quienes se comprometieron a trabajar arduamente en favor de este municipio.

Durante el evento, David Parra reiteró que “en Proyecto Social Naucalpan A.C. seguimos demostrando que la unidad ciudadana es nuestra mayor fuerza.

“Hoy tomamos protesta con compromiso y amor por Naucalpan, con representantes de zonas residenciales y populares que se suman a fortalecer el tejido social”, dijo.

Ahí, el presidente de la agrupación puntualizó que «nuestro compromiso es claro: buscar soluciones reales para nuestra comunidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro para Naucalpan», abundó.

Por otra parte, acompañado del ex diputado Enrique Jacob y de liderazgos sociales, partidistas y sociedad en general, Parra Sánchez refrendó su compromiso de seguir luchando por un mejor futuro para Naucalpan.

“En nuestras manos y junto a la sociedad está cambiar el rostro y tejido social de nuestro municipio, es por ello que agradezco la suma de esfuerzos de liderazgos que hoy tomaron protesta como presidentes de los Comités de Base Municipal de Proyecto Social Naucalpan”, concluyó.