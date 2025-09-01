Cierre de vialidades en la zona centro de Tlalnepantla

Tlalnepantla. Méx.- Las calles Morelos y Vallarta ubicadas en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tlalnepantla, permanecerán cerradas del 31 de agosto al 22 de septiembre, por lo que se pide a la ciudadanía calcular tiempos y tomar vías alternas. El gobierno de Tlalnepantla que encabeza Raciel Pérez Cruz informa que, para agilizar la afluencia vehicular, se implementará un carril abierto en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz. Asimismo, hizo un llamado a las y los conductores a manejar con precaución y salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos y evitar percances vehiculares. El titular de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Gómez Estrella, exhortó a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito vigente para no hacerse acreedores a ningún tipo de sanción, toda vez que continúan las multas en Tlalnepantla.

También pidió a los automovilistas actuar con responsabilidad durante las celebraciones del mes patrio y no conducir en caso de haber ingerido bebidas alcohólicas, sentenció que aquellos que incurran en esta falta serán sancionados con todo el peso de la ley al tratarse de una acción que pone en riesgo su vida y la de los demás.

Ante otros posibles cierres viales con motivo de las fiestas patrias, el Ayuntamiento invita a las y los habitantes a estar pendiente de las redes sociales y canales oficiales del Gobierno Municipal para tener información oportuna y puntual