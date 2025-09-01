Realiza ISSEMyM colecta de sangre en beneficio de pacientes oncológicos

Campaña para salvar vidas

Invita a interesados en donar a acudir a los tres bancos de sangre del instituto

Toluca, Estado de México.- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) realizó la Colecta Anual de Donación Altruista de Sangre 2025, en la que logró recolectar 93 litros que servirán para la atención médica, de urgencias y de pacientes oncológicos.

La acción, impulsada por el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, se realizó a través de dos jornadas, la primera en julio, en el Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM, donde participaron 74 donadores efectivos, de los cuales se obtuvo 33 litros, esenciales para el tratamiento de pacientes con cáncer.

Y la más reciente se llevó a cabo en agosto, en el Hospital Regional y en el Centro Médico del ISSEMyM, donde se obtuvieron 60 litros de sangre de 134 personas. Esto permitirá la atención de pacientes que requieren transfusiones, ya sea por tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, complicaciones obstétricas o emergencias médicas.

El ISSEMyM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor, cuenta con altos estándares de calidad en los procesos de donación para brindar a las y los pacientes sangre segura, la cual es resguardada en tres bancos de sangre para garantizar el acceso oportuno.

El Instituto destaca que la sangre de una sola persona donante puede beneficiar hasta tres pacientes, por ello invita a las y los interesados en donar a acudir a los tres Bancos de Sangre del ISSEMyM, ubicados en los centros médicos de Ecatepec y Toluca, así como en el Hospital Materno Infantil, de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 8:30 de la mañana.

Recomendaciones para evitar enfermedades en época de lluvias

Durante la temporada de lluvias aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, gastrointestinales y transmitidas por insectos, por lo que el ISSEMyM hace un llamado a sus derechohabientes a para fortalecer las medidas preventivas y acudir oportunamente a consulta médica.

Betsabé Estrada Vargas, médica general de la Clínica de Consulta Externa Nicolás Romero del ISSEMYM, explicó que el clima húmedo y las bajas temperaturas favorecen las infecciones respiratorias, mientras que consumir alimentos contaminados puede provocar enfermedades gastrointestinales causadas por virus, bacterias o parásitos.

Para prevenir enfermedades respiratorias, la especialista recomendó evitar cambios bruscos de temperatura, usar ropa abrigadora, cubrir boca y nariz; así como mantener los espacios del hogar ventilados.