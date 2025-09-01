Fomentan la salud y el deporte con 25 gimnasios al aire libre

Espacios abiertos, inclusivos y seguros

Metepec, Estado de México.- El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez transformó espacios públicos con la instalación de 25 gimnasios al aire libre, para que las familias mexiquenses cuenten con una opción gratuita y accesible para ejercitarse y mejorar su salud.

La iniciativa, enmarcada en el Programa de Obra Pública, responde al compromiso de la Gobernadora con el bienestar de los mexiquenses, proporcionando equipamiento para mantenerse activos, señaló Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Agregó que los gimnasios se ubican en parques y deportivos que se construyen, modernizan o rehabilitan en 25 municipios, para que los mexiquenses puedan interactuar, socializar y crear lazos mientras realizan actividad física.

Son resistentes a la intemperie y requieren poco mantenimiento, lo que los convierte en una inversión sostenible y duradera; además, cuentan con algunos de los siguientes aparatos: bicicletas fijas, remadoras y escaladoras, barras paralelas, ejercitador de cintura, banco de abdominales, entre otros.

Maza Lara señaló que los ejercitadores permiten a las personas realizar ejercicios de fuerza y mejorar su condición física, prevenir enfermedades y aumentar su bienestar general.

Actualmente ya disfrutan de estos espacios, usuarios de las unidades deportivas del municipio de Chapultepec, de Santa Inés en Nextlalpan, de la Unidad Deportiva “Buenos Aires”, de Tezoyuca, y del parque Jaramillo, de Tepotzotlán, entre otros.

En los parques y deportivos donde se encuentran, la gente también puede disfrutar de algunos beneficios adicionales como: pistas para correr, áreas de pícnic y juegos infantiles, e incluso zonas para pasear mascotas, en entornos alumbrados y seguros para el esparcimiento.a

Así, se fomenta un estilo de vida activo y saludable que no solo se limita al ejercicio físico, sino que también abarca la convivencia familiar y el disfrute de áreas verdes, mejorando la calidad de vida de todos los mexiquenses.