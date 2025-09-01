Mejoran hospitales del IMSS detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino

Segunda neoplasia más frecuente en las mexicanas

La meta es que en todas las unidades médicas en 51 días se cuente con diagnóstico e inicio de tratamiento

Para disminuir la prevalencia y mortalidad del cáncer cérvico uterino, el segundo más frecuente en las mexicanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha disminuido el tiempo para la detección e inicio de tratamiento en sus derechohabientes; este tipo de cáncer es uno de los más curables cuando se descubre y trata a tiempo, afirmó el doctor José Luis López Obispo.

El coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS destacó que en la actual administración del Seguro Social y en particular los últimos dos años, en hospitales y unidades médicas del Instituto para confirmar el diagnóstico en un promedio de 30 días e iniciar tratamiento en un periodo menor o igual a 21 días.

Para ello, dijo, se llevan a cabo pruebas de tamizaje como la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) a través del estudio de Papanicolau, que debe realizarse en mujeres que iniciaron su vida sexual o que tienen más de 25 años, así como la aplicación de la vacuna a niñas y jóvenes de nueve a 14 años.

Destacó que el Seguro Social ha comenzado es la aplicación de esta vacuna también en masculinos de este grupo poblacional por ser vectores en este tipo de infección, en Unidades de Medicina Familiar (UMF) se aplican vacunas polivalentes efectivas para nueve virus, entre ellos el VPH.

“Vale la pena realizar este tipo de vacunación en la población joven que en un futuro va a iniciar su actividad sexual y así disminuir el riesgo de contagio de este tipo de virus que es el que más se ha asociado al desarrollo del cáncer cérvico uterino”, puntualizó.

El especialista del IMSS invitó a derechohabientes y población en general a que acudan por lo menos una vez al año a solicitar la valoración del personal de salud y la realización del estudio de Papanicolau, para que en el caso de existir algún crecimiento anormal de células en el cuello uterino, se practique una colposcopia que confirme el diagnóstico e iniciar la intervención en forma oportuna.

El doctor López Obispo detalló que en el Seguro Social se ofrece tratamiento de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia para mujeres que son diagnosticadas con un cáncer localmente avanzado, con el objetivo de impedir que la lesión avance y llegue a diseminarse a otros órganos del cuerpo.

“El director general del IMSS, Zoé Robledo, ha dado indicaciones precisas para atender a nuestras derechohabientes y a la Coordinación de Atención Oncológica a buscar los mejores indicadores, apoyar a la población, orientarlos y estar pendientes de que se cuenten con insumos, medicamentos y personal necesario”, afirmó.

Resaltó que en América Latina este tipo de cáncer representa la tercera neoplasia más común en mujeres, con una estimación que supera los 63 mil casos anuales; en nuestro país afecta en mayor medida a mujeres de 50 a 57 años, población que registra gran actividad tanto en el trabajo como el hogar, en 2022 ocupó el segundo lugar como el cáncer más frecuente en mujeres con un estimado de 10 mil 348 casos nuevos en todo el país.

Indicó que en 2024 en el Seguro Social se otorgaron más de 400 mil consultas a mujeres por este padecimiento y que en el primer semestre de este año se efectuaron más de 260 mil atenciones con énfasis en la detección oportuna del cáncer cérvico uterino.

Respecto a la efeméride, explicó que fue instituida en 2019 a través de un decreto del Poder Legislativo a fin de generar consciencia sobre la importancia y prevención temprana de esta enfermedad.

“Es indudable que la información es lo más valioso que podemos aportar como Instituto, muchas derechohabientes tienen temor de acudir a la atención o recibir el tamizaje porque piensan que es invadir una parte de su intimidad, por eso les explicamos detalladamente cuál es el objetivo y que es posible curar la enfermedad cuando se descubre en su etapa inicial, además que no van a perder mucho tiempo y la atención del personal es amable”, aseguró.