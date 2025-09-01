El Maratón de la CDMX demuestra una vez más que no existen los imposibles

Gobierno de la Ciudad De México reporta saldo blanco

Después de la revisión de la carpeta asfáltica, se determinó que no fue un bache lo que provocó el incidente

Previo a la competencia internacional, se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó la rehabilitación de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, nivelación de 15 brocales de drenaje y balizamiento de más de 42 mil metros lineales

Oscar Crisistomo fue el corredor mexicano más rápido en el XLII de la Ciudad de México, al hacer un tiempo de dos horas, 24 minutos y nueve segundos, mientras que Brenda Flores, con dos horas, 43 minutos y 34 segundos, fue la mexicana más veloz en la competencia, ambos lejos de los registros de los corredores etíopes, Tadu Abate y Bekelech Gudeta, ganadores de la edición 2025.

Crisistomo entró en el noveno lugar a la meta del Maratón de la Ciudad de México 2025, más de 10 minutos después del ganador. La competencia que se desarrolla del Estadio Olímpico de CU a la Plaza de la Constitución ha sido dominada por corredores africanos en los últimos años.

El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a través del Instituto del Deporte (INDEPORTE), informa que la edición número 42 del Maratón Telcel de la Ciudad de México se realizó con gran éxito, con la participación de más de 30 mil atletas, entre ellos mil 300 corredores extranjeros de 30 países distintos, y la asistencia de cerca de 100 mil personas a lo largo de la ruta.

Gracias a la coordinación interinstitucional del gobierno capitalino, la jornada concluyó con saldo blanco. Únicamente se registró un incidente en avenida Chivatito con dos atletas en silla de ruedas, quienes recibieron atención inmediata en campo y pudieron concluir la competencia.

De acuerdo con el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, personal del Gobierno capitalino se acercó para brindarles todo el apoyo necesario, reafirmando que la prioridad es el bienestar de las y los participantes.

En relación con lo ocurrido en dicha vialidad, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano (SOBSE), informó que, tras una inspección inmediata, se determinó que el incidente no se debió a un bache, sino a una coladera de drenaje que había sido mal intervenida tiempo atrás.

Por ello, de manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), se realizaron los trabajos correspondientes para corregir las afectaciones en dicha vialidad.

Basulto Luviano explicó que, en preparación para este evento, la dependencia llevó a cabo un mantenimiento preventivo de la ruta del Maratón, que incluyó la rehabilitación de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, la renivelación de 15 brocales de drenaje y el balizamiento de más de 42 mil metros lineales con pintura de tráfico.

Asimismo, recordó que la SOBSE mantiene un programa intensivo de bacheo y reencarpetado en la red vial primaria de la ciudad, con acciones diarias de mantenimiento nocturno, atención a reportes ciudadanos y sustitución integral de tramos de pavimento dañados.

Finalmente, el Gobierno de Clara Brugada refrenda su compromiso con la mejora de la infraestructura vial y con la generación de las mejores condiciones de seguridad para quienes transitan por la capital, especialmente peatones y personas con discapacidad.

Este año, el maratón rindió homenaje a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.