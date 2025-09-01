Mario Delgado llama a docentes a construir educación incluyente

Inicio de ciclo escolar 2025-2026

Se repartirán 6 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres a estudiantes de secundaria

Al poner en marcha el Ciclo Escolar 2025-2026 en la Escuela Secundaria Diurna N°1 «César A. Ruiz” en la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el nuevo año lectivo será un espacio para consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y convertir los Consejos Técnicos Escolares (CTE) como comunidades de aprendizaje y de transformación de la enseñanza donde la experiencia retroalimente dudas y respuestas, donde el diálogo de saberes sea horizontal y la reflexión crítica irrenunciable; donde la conciencia de clase y la acción vayan de la mano.

En presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, Delgado Carrillo invitó a maestras y maestros a seguir construyendo, a través de consultas, juntos y juntas una educación incluyente y emancipadora, donde cada clase sea una invitación a pensar y a construir saberes; donde cada evaluación represente una oportunidad de crecimiento; y donde cada día confirmemos que enseñar es un acto de fe en el futuro.

En presencia de más de 800 alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, el titular de la SEP aseguró que los CTE son el espacio donde sucede la revolución de maestras y maestros que se reconocen como intelectuales y profesionales de la educación, como creadores de conocimiento pedagógico y como profesionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en su experiencia y ética de servicio, fortalecidos por la autonomía curricular y el codiseño.

Consideró que la NEM es radical porque regresa a la raíz de lo que nos hace seres humanos plenos: el amor al territorio, a la comunidad y a los saberes; el sentido de vida por encima de la mera instrumentalización de las y los estudiantes como mano de obra, como pretendían los gobiernos neoliberales.

Informó que este 1 de septiembre, 23.5 millones de niñas y niños de Educación Básica regresan al tercer ciclo de la NEM en todo el país, en 231 mil 600 escuelas dirigidas por un millón 241 mil maestras y maestros. Asimismo, en el nivel Medio Superior están de vuelta 5.6 millones de estudiantes en más de 21 mil 100 escuelas, con 424 mil docentes.

“O sea que hoy estamos regresando 29 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y ya con Educación Superior, que algunos han iniciado y otros lo harán muy pronto, vamos a llegar a los 34 millones de estudiantes que tenemos en el Sistema Educativo de México”, abundó.

Exhortó a las madres y padres de familia a mantener vivo el compromiso de caminar al lado de sus hijas e hijos. “Su esfuerzo construye el piso sobre el cual las nuevas generaciones han de soñar y caminar más alto. La escuela necesita sus voces, sus preocupaciones y sus esperanzas. Solo así, en comunidad, podemos construir una escuela verdaderamente participativa, que dialogue con su barrio, entienda su contexto y trabaje para transformar el territorio”, señaló.

Al tomar la palabra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este 1º de septiembre marca una fecha especial para la ciudad y el país, ya que 2 millones de niñas, niños y jóvenes de educación básica y media inician o retoman clases en 7 mil escuelas públicas y privadas de la capital.

Para garantizar un regreso seguro, Brugada Molina informó que, desde las 6 de la mañana, se implementó un operativo de seguridad con la participación de 15 mil policías desplegados en toda la ciudad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias durante la jornada.

La titular del Ejecutivo local expresó un reconocimiento al magisterio, conformado por 70 mil maestras y maestros de educación básica, y recordó que 80 por ciento de este sector está integrado por mujeres. En este sentido, subrayó que las y los docentes son “la herramienta más poderosa para la transformación social” al transmitir conocimientos, valores y formar nuevas generaciones.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, indicó que es muy importante que toda la sociedad reflexione sobre el hecho de que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, y que el gobierno debe garantizar las mismas oportunidades. Al respecto, agregó: “Hombres y mujeres lloramos, hombres y mujeres jugamos fútbol. No es un asunto de género, somos iguales y podemos convivir como iguales, y tenemos que respetarnos”.

Para promover el cambio social en el que prevalezcan la igualdad, el respeto, la no discriminación y la eliminación de la violencia, la secretaria Hernández Mora informó que en este arranque de ciclo escolar se repartirán 6 millones de Cartilla de Derechos de las Mujeres a estudiantes de secundaria. “Esta Cartilla es para ustedes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha encargado entregárselas”.

La secretaria también hizo un llamado a los hombres: “A las mujeres se les respeta, no se les golpea; las mujeres no son menos, son iguales”, enfatizó.

Al concluir la ceremonia el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, entregaron a estudiantes Libros de Texto Gratuitos de primero, segundo y tercer año de secundaria.

En la ceremonia de inicio de clases participaron la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Angélica Noemí Juárez Pérez; el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo; la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann; el director del plantel, Zabdiel Carro Bello; así como los estudiantes Brenda Itzel Carrera Castañeda y Gustavo Franco Echeverría.