La Sonora Santanera celebró doblemente el «Día Del Abuelo»

Con presentaciones en la Ciudad de México

En un evento organizado por la jefa de gobierno Clara Brugada y otro en la Alcaldía Iztapalapa

La Sonora Santanera sigue consintiendo al público que la ha seguido a lo largo de 7 décadas, además de continuar conquistando el gusto de las nuevas generaciones. Es por eso que este fin de semana la agrupación fundada por don Carlos Colorado Vera celebró doblemente el «Día del Abuelo», donde miles de adultos mayores cantaron y bailaron sus éxitos La Boa, Perfume de Gardenia, Fruto Robado, El Botones, Hilos de Plata, Dios si Perdona, El Mudo, El Ladrón y A Muchos años, entre otros.

El primero de estos eventos masivos fue el organizado por la jefa de gobierno de la CDMX Clara Brugada, baile denominado «Vivan los Corazones de Plata» que se realizó gratuitamente en el Estadio Jesús Martínez «Palillo» de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, a un costado del Estadio GNP donde precisamente La Sonora Santanera arrancó los festejos por su 70 aniversario, el pasado 10 de diciembre ante más de 70 mil personas.

Para la agrupación fue muy significativo actuar este sábado en el Estadio Jesús Martínez «Palillo», pues precisamente fue este comediante quien rebautizó a la agrupación como La Sonora Santanera a finales de los años 50, durante una temporada que realizaron en el teatro Follies Berger, dejando atrás su nombre inicial de conjunto Tropical Santanera.

Pero la fiesta continuó ya que el mismo sábado 30 de agosto, La Sonora Santanera también celebró a los adultos mayores de la Alcaldía Iztapalapa por invitación de la alcaldesa Aleida Alavez, quien agradeció a la agrupación haber llevado música y alegría a los miles de asistentes que disfrutaron y bailaron otros grandes éxitos como Corazón de Acero, Por un Puñado de Oro, Luces de Nueva York, Musita, Pena Negra y El Orangután, entro otros.

La Sonora Santanera continúa celebrando en grande los 70 años de su fundación con importantes eventos como la celebración del Grito de Independencia en Ecatepec, Estado de México y la participación en programas especiales de televisión con motivo de las Fiestas Patrias, además de su incursión estelar interpretando el tema de salida de la telenovela «Amanecer» producida por Juan Osorio, que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas de la cadena TelevisaUnivisión.

El primero de estos eventos masivos fue el organizado por la jefa de gobierno de la CDMX Clara Brugada, baile denominado «Vivan los Corazones de Plata» que se realizó gratuitamente en el Estadio Jesús Martínez «Palillo» de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.