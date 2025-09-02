Continúan los “apagones” en la zona cañera y Ribera del río Hondo

Exigen una solución urgente

La falta de energía genera daños en electrodomésticos e interrupciones en industrias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Habitantes de diversas comunidades rurales en el sur de Quintana Roo han denunciado una serie de apagones continuos que desde la semana pasada afectan el suministro eléctrico en la zona cañera y la ribera del río Hondo. La falta de energía, que en algunos casos se prolonga por horas, ha generado daños en electrodomésticos, interrupciones en actividades productivas y temor ante la posible llegada de fenómenos hidrometeorológicos.

Los reportes provienen de localidades como Álvaro Obregón, Ucum, Carlos A. Madrazo, Sacxán y Pucté, donde los apagones han pasado de ser intermitentes a prolongados. Juan Méndez Laines, residente de Álvaro Obregón, señaló que incluso lluvias ligeras han bastado para que se interrumpa el servicio, lo que genera preocupación ante la vulnerabilidad de la red eléctrica en caso de tormentas o huracanes.

“Si con estas lluvias ya se va la luz por horas, imagínese cuando venga un huracán. Nos vamos a quedar incomunicados y sin energía por días”, expresó Méndez.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido un dictamen técnico ni ha informado sobre las causas específicas de los apagones. Los residentes señalan que la empresa no ha realizado inspecciones visibles en la zona, y que los reportes ciudadanos no han sido atendidos con prontitud.

Cabe destacar que en los últimos dos años, los habitantes de estas comunidades han realizado al menos 70 manifestaciones públicas para exigir una estrategia efectiva contra los cortes de energía.

Los apagones han provocado:

– Pérdidas en productos refrigerados en tiendas y hogares.

– Interrupciones en el riego agrícola y en el procesamiento de caña.

– Daños en aparatos eléctricos por variaciones de voltaje.

– Riesgos en centros de salud rurales, donde la falta de energía compromete la atención médica básica.

Organizaciones comunitarias y líderes locales han solicitado la intervención del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Energía, para que se realice una evaluación técnica de la red eléctrica en la región y se establezca un plan de mantenimiento preventivo. También se ha propuesto la instalación de plantas de respaldo en centros estratégicos como clínicas, escuelas y casas ejidales.

Sanciones por publicidad en equipamiento urbano

La Dirección de Imagen Urbana y Vía Pública del municipio de Benito Juárez intensificó sus operativos para sancionar a empresas y particulares que colocan publicidad sin autorización en el equipamiento urbano de Cancún. La medida busca frenar la contaminación visual y preservar la estética de la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia.

Hasta el momento, se han aplicado siete sanciones formales a empresas que invadieron espacios públicos como postes, árboles, muros y banquetas con anuncios de reclutamiento y servicios, informó la titular de la dependencia, Margarita Concepción Jiménez Bonifaz.

De acuerdo con el reglamento municipal, las multas por colocar publicidad no autorizada en mobiliario urbano van de 250 a 500 UMAS, es decir, entre 28 mil y 56 mil pesos. Además, las empresas responsables deben cubrir los costos de reparación por daños ocasionados.

En casos donde las personas son sorprendidas en flagrancia, los procedimientos se turnan a Juzgados Cívicos, donde pueden imponerse sanciones adicionales:

– Multas de 10 a 40 UMAS (entre 1,131 y 4,525 pesos).

– Arrestos de hasta 36 horas.

– Trabajo comunitario como medida correctiva.

La Dirección realiza al menos dos operativos semanales para retirar publicidad ilegal. En la última jornada, se llenó una camioneta completa con volantes y anuncios retirados de calles y avenidas. Además, se han desmontado 49 espectaculares y estructuras ilegales en lo que va del año, principalmente en el bulevar Luis Donaldo Colosio, la Zona Hotelera y colonias populares “Al final de cuentas, daña la imagen de Cancún, y esta es la ciudad de todos nosotros”, subrayó Jiménez Bonifaz.

Uno de los principales obstáculos es la falta de datos de contacto en los anuncios, lo que dificulta localizar a los responsables. Aunque se han sancionado empresas grandes, muchos casos involucran anuncios improvisados de servicios como plomería, venta de casas o empleo informal, donde no hay forma de iniciar un procedimiento legal.