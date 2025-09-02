Excesos de la CFE golpean a familias y hoteles en Q. Roo

Ciudadanos y empresarios, hartos de abusos

Situación crítica en Isla Mujeres y Cozumel, donde costos de traslado encarecen más el servicio

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Quintana Roo, los cobros desproporcionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtieron en un problema social y económico, que afecta tanto a familias de bajos recursos como a la industria turística.

En municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, miles de usuarios denuncian recibos que duplican o triplican su consumo real.

La situación es más crítica en Isla Mujeres y Cozumel, donde los costos de traslado de energía encarecen aún más el servicio.

La CFE justifica los incrementos con “ajustes por consumo estimado” y pérdidas técnicas, pero las quejas ante Profeco superan ya las 2,300 en 2025.

Los casos más indignantes son de familias que viven en palapas con apenas un refrigerador y dos focos, pero reciben recibos de más de mil pesos.

Sin pago, CFE no verifica, ni conecta servicio

En Quintana Roo, aún cuando el abuso en el cobro es evidente, cuando no se paga, los cortes son inmediatos. Lo que deja a cientos de hogares sin electricidad en pleno calor caribeño.

Mariana Ríos, habitante de la Región 220 aseguró: «En la casa sólo vivimos mi viejo y yo, no tenemos hijos vivimos al día sólo tenemos focos y un ventilador, sin ningún aparato eléctrico más, y nos llegó el recibo de luz de 2 mil 200, que no podemos pagar».

La falta de energía afecta también a la conservación de alimentos, la educación de los niños y la salud de los adultos mayores.

Armando Canul precisó que su casa es sencilla, sin lujos con 2 ventiladores para refrescar a sus dos hijos, y uno para él y su esposa y ahora tendrán que pagar un recibo de 4 mil 500 pesos como si tuvieran aire acondicionado, lo que considera un asalto descarado de la CFE.

Hoteleros optan por quejas colectivas

El sector hotelero no escapa del problema. En Cancún, Tulum y la Riviera Maya, empresarios recurrieron a quejas colectivas, despachos legales y la instalación de paneles solares para frenar lo que califican como abusos de la empresa estatal.

Advierten que, de continuar, los costos se trasladarán a los turistas y dañarán la competitividad del Caribe mexicano.

Organizaciones civiles, la Profeco y la propia Asociación de Hoteles coinciden en un reclamo común: la CFE debe transparentar sus cobros y garantizar un servicio justo.

De lo contrario, la carga seguirá golpeando, tanto a los hogares más pobres como a la principal fuente de empleo en la región: el turismo.