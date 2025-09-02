Adquieren gran experiencia atletas en el Campeonato Mundial Junior de Tiro con Arco

Certamen realizado en Canadá

Miranda Chab y Gabriel Jaramillo arrojaron interesantes resultados con la selección mexicana

Canadá.- Muy positiva resultó la participación de los atletas quintanarroenses Miranda Chab y Gabriel Jaramillo, quienes compitieron como Seleccionados Nacionales de México en el pasado Campeonato Mundial de Tiro con Arco, celebrado en Winnipeg, Canadá, en donde al toparse con los mejores exponentes de su división adquirieron una gran experiencia.

Desde la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se prioriza que las y los deportistas de la entidad puedan competir en certámenes que les aporten a su desarrollo atlético, cumpliendo también con las acciones que enmarcan el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Ambos arqueros, originarios de la ciudad de Chetumal, compitieron en este certamen con la Selección Nacional Mexicana en la categoría Sub-18 de la especialidad de Arco Recurvo.

Pasando a los resultados de los deportistas, Miranda Chab se colocó en la posición 17 de la Clasificación de la Ronda Olímpica Individual, además de un noveno puesto en la Ronda Olímpica por Equipos y otro puesto 17 en la Ronda Olímpica por Equipos Mixtos; concluyendo en el sitio 31 de la Clasificación General.

Por su parte, Gabriel Jaramillo logró una posición 17 de la Ronda Olímpica por Equipos; además de un puesto 57 de la Ronda Olímpica Individual y un sitio 58 en el concentrado general.

En cuanto a los resultados de la delegación, el equipo mexicano concluyó en la quinta posición del medallero general con una producción de seis medallas, de las cuales fueron una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Finalmente, es importante resaltar que ambos arqueros estatales se enfrentaron a representantes de las grandes potencias en este deporte como Corea del Sur y Estados Unidos, adquiriendo un gran fogueo para próximas competencias.