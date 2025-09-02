Que está garantizado el acceso libre a playas públicas en Tulum

DERECHODE REPLICA José Luis Montañez

Acuerdo entre autoridades y ciudadanía en materia de justicia social

En un hecho considerado como un avance significativo en materia de justicia social y derechos ciudadanos, el gobierno municipal de Tulum anunció que el acceso a las playas será libre y gratuito para locales y turistas, nacionales y extranjeros. La medida, resultado de intensas negociaciones entre autoridades, prestadores de servicios turísticos y representantes de la sociedad civil, busca restituir el derecho constitucional de disfrutar de los espacios públicos costeros sin restricciones económicas.

Durante los últimos meses, habitantes de Tulum y visitantes manifestaron su inconformidad ante el cobro de tarifas para ingresar a playas ubicadas dentro del Parque Nacional del Jaguar, administrado por el Grupo Mundo Maya (antes GAFSACOMM). Las protestas alcanzaron su punto álgido el pasado domingo, con bloqueos en la carretera federal 307, lo que generó afectaciones a turistas y presionó a las autoridades para resolver el conflicto.

El presidente municipal Diego Castañón Trejo, acompañado por autoridades estatales y federales, confirmó que el acceso libre se habilitará por la zona sur del Parque Nacional del Jaguar, específicamente en Playa Mangle. El ingreso será peatonal, sin distinción de residencia o nacionalidad, y estará disponible todos los días en horario de 8:00 a 17:00 horas.

“Este es un gran paso por el respeto a nuestras garantías como mexicanas y mexicanos. No dejaremos de luchar por el derecho constitucional de acceder libremente a las playas de todas y todos”, expresó Castañón Trejo.

Paralelamente, se presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para garantizar el acceso gratuito a playas dentro de áreas naturales protegidas al menos un día a la semana y en días festivos. La propuesta, respaldada por senadores de Morena, busca establecer sanciones para concesionarios que restrinjan el paso y prohibir cobros en la zona federal marítimo-terrestre.

Según datos de la Secretaría de Turismo, la zona arqueológica de Tulum recibió 628 mil visitantes en el primer semestre de 2025, una caída de 137 mil respecto al mismo periodo de 2023, atribuida a las tarifas adicionales y restricciones de acceso. Artesanos, guías, pescadores y prestadores de servicios han reportado disminución en sus ingresos, lo que refuerza la urgencia de garantizar accesos libres para reactivar la economía local.

Se acordó una nueva reunión este viernes a las 18:00 horas entre autoridades municipales, estatales y representantes del Grupo Mundo Maya para revisar avances y formalizar nuevos accesos, incluyendo uno por la zona arqueológica. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) supervisará el cumplimiento de las disposiciones legales y ambientales.

Más empleos por el Tren Maya

A pesar de la transición del Tren Maya hacia su etapa operativa, el megaproyecto federal continúa siendo un motor de empleo en el estado. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, actualmente se mantienen activas más de 1,200 vacantes en diversas áreas, lo que confirma el papel del Tren Maya como generador de oportunidades laborales en la región.

Durante la fase de construcción, el proyecto llegó a emplear hasta 5,000 trabajadores, principalmente en labores de albañilería, instalación y obra civil. Con el avance hacia la operación comercial, las vacantes se han reorientado hacia perfiles técnicos, administrativos y de mantenimiento, incluyendo puestos como electromecánicos, operadores de grúa, técnicos electricistas, ayudantes generales y coordinadores logísticos.

“En este momento, tenemos la oferta laboral de 3,800 plazas en todo el estado, de las cuales ya hemos ocupado 1,600”, informó Verónica Salinas Mozo, titular de la STyPS estatal.

Las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún concentran la mayor parte de las vacantes, promovidas a través de ferias de empleo y plataformas digitales. El gobierno estatal, en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT), ha facilitado el acceso a entrevistas y procesos de selección en espacios públicos como el centro comercial Las Palmas en Cancún.

Los salarios ofrecidos oscilan entre dos y cinco salarios mínimos, dependiendo del nivel educativo y la especialización requerida. Además, el proyecto mantiene una política de contratación abierta, permitiendo que personas de otras entidades federativas accedan a las vacantes disponibles en Quintana Roo.

Más allá de su función como infraestructura ferroviaria, el Tren Maya se consolida como un instrumento de desarrollo económico y cohesión social, al integrar a comunidades locales en el proceso productivo y fomentar la movilidad laboral. La iniciativa se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Autorizan nuevo desmonte de selva para terminal de carga

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha autorizado un nuevo desmonte de selva para la construcción de la Terminal Multimodal de carga del Tren Maya en Cancún, en un predio de 261 hectáreas ubicado al sur del Aeropuerto Internacional y al oriente de la estación de pasajeros del mismo proyecto. La decisión ha generado inquietud entre ambientalistas, especialistas y comunidades locales, debido al impacto ecológico que implicará la remoción de vegetación primaria en una de las zonas más biodiversas del norte de Quintana Roo.

La autorización se otorgó tras la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa Tren Maya S.A. de C.V., paraestatal operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El resolutivo SRA/DGIRA/DG-05101-25 reconoce que en el área habitan al menos 12 especies de fauna en riesgo, entre ellas el pavo ocelado (Agriocharis ocellata), ave endémica de la Península de Yucatán con alto valor ecológico y cultural.

Aunque el proyecto propone utilizar los pasos de fauna del tramo 4 del Tren Maya como medida de mitigación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) advirtió que no se presentó evidencia suficiente sobre la eficacia de estos túneles.

La Sedena cuenta con un plazo de 18 meses para ejecutar la obra, que se conectará con los tramos 4 (rumbo a Campeche) y 5 (hacia Playa del Carmen) del Tren Maya.

Diversas organizaciones han cuestionado la viabilidad del proyecto, señalando que no existe una demanda real de transporte de carga en la región, cuya economía se basa en el turismo y no en la producción industrial o agropecuaria. Además, alertan sobre el riesgo de accidentes ferroviarios que podrían afectar el acuífero del norte de Quintana Roo, dada la cercanía con zonas de recarga hídrica y la ausencia de planes de contingencia claros.