Destinos de QR registran casi 2 mdd de derrama en la temporada de verano

Ocupación moderada

El estado recibió 2.2 millones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La temporada vacacional de verano 2025 dejó una gran derrama económica en Quintana Roo, con ingresos superiores a los 1,991 millones de dólares, según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur). El resultado confirma la resiliencia del sector turístico ante desafíos como el sargazo, la inflación internacional y la diversificación de destinos emergentes.

Entre el 17 de julio y el 31 de agosto, el estado recibió 2.2 millones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, distribuidos en más de 12 destinos del Caribe mexicano, incluyendo Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

La ocupación hotelera promedio fue de 69%, con picos de hasta 83% en zonas como Costa Mujeres.

Se registró un incremento del 17% en la recaudación del impuesto al hospedaje, lo que refleja una mayor capacidad de gasto por parte de los turistas.

En julio, se alcanzaron 528,557 empleos formales registrados ante el IMSS, una de las cifras más altas en la historia del estado.

“Más allá de alcanzar cifras altas de ocupación, alcanzamos cifras altas de afluencia y sobre todo muy buenas cifras de derrama económica”, destacó Bernardo Cueto Riestra, titular de Sedetur.

Quintana Roo cuenta actualmente con 136,000 habitaciones, lo que lo posiciona como uno de los destinos con mayor capacidad hotelera en el mundo, por encima de ciudades como París, Madrid y Londres. Se estima que en los próximos cinco años podría alcanzar el nivel de Las Vegas, que cuenta con 150,000 cuartos.

La temporada también evidenció el crecimiento de segmentos complementarios:

– Veinte restaurantes fueron reconocidos por la Guía Michelin, tres de ellos con estrellas, lo que fortaleció la oferta gastronómica y atrajo turismo de alto poder adquisitivo.

– El destino Maya Kaan recibió más de 200,000 visitantes, consolidando el modelo de turismo comunitario con baja densidad y mayor tiempo de permanencia.

De cara a septiembre y octubre, el estado apuesta por atraer congresos y convenciones para contrarrestar la baja de temporada. A partir de diciembre, se espera una recuperación con la llegada de turistas de Estados Unidos y Canadá, respaldada por campañas de promoción internacional.