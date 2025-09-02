Xcaret se perfila como líder gastronómico en el estado

Con chefs de talla mundial y el festival Apapaxoa

Playa del Carmen.- Grupo Xcaret ha dado un paso decisivo para posicionarse como referente gastronómico en México, al integrar una estrategia culinaria de alto nivel que combina talento internacional, reconocimiento institucional y experiencias sensoriales únicas. Bajo la dirección de Akis Neocleous, el grupo ha transformado su propuesta turística en una plataforma de excelencia culinaria que ya genera impacto global.

En 2024, Neocleous lanzó el festival gastrocultural Apapaxoa, concebido como un homenaje a la calidez mexicana —el “apapacho”— y como vitrina de la alta cocina. La primera edición rindió tributo a Ferrán Adrià, pionero de la cocina deconstruida, mientras que en 2025 el reconocimiento fue para Enrique Olvera, el chef mexicano más influyente. Micha Tsumura, chef número uno del mundo y propietario de Maido, también participó con una conferencia magistral.

El vento ha tenido un alcance digital notable: 65 millones de impactos en su primera edición y más de 49 millones antes de iniciar la segunda. Aunque Neocleous afirma que no se trata de un negocio medido en cifras, el posicionamiento internacional es evidente.

Xcaret ha reunido a una constelación de chefs galardonados por Michelin y los 50 Best, como Jonatan Gómez Luna, Carlos Gaytán, Paco Méndez, Andoni Luis Aduriz y los hermanos Rivera-Río. La Casa de la Playa, su hotel boutique, alberga el restaurante de Aduriz —chef con dos estrellas Michelin en Mugaritz, España—, quien solicitó personalmente un espacio tras dialogar con Neocleous1.

También destacan figuras como Gabriela Ruiz, Martha Ortiz, Lula Martín del Campo y Roberto Solís, junto con la sommelier Sandra Fernández, consolidando una oferta culinaria diversa y sofisticada.

Durante el cierre de Apapaxoa 2025, autoridades como Bernardo Cueto, secretario de Turismo estatal, y Daniela Mijares, vicepresidenta de Canirac, entregaron reconocimientos a los 20 establecimientos de Quintana Roo incluidos en la Guía Michelin. Aunque la guía francesa no otorga premios fuera de su formato, el gobierno estatal emitió diplomas honoríficos para destacar su contribución al prestigio gastronómico del estado.