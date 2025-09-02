Cuatro jinetes del apocalipsis económico

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Como cada año, el mercado del contrabando, la piratería, lo robado y lo ilícito se engalana y se presenta con todas sus fuerzas ante nosotros a la hora de las compras de regreso a clases.

Por ejemplo, el Centro Histórico de la Ciudad de México y sus principales avenidas se convierten en alfombra roja de esta economía ilegal que carcome a la Hacienda Pública y frena el desarrollo económico del país. Lo mismo ocurre en los principales centros de consumo del interior del país y Quintana Roo no está exento de esta problemática.

“A la vista de todos, esta fotografía retrata una danza frenética de consumo, dejando en claro que el mercado informal es hoy el sector más activo y mayor empleador del país; más de 35 millones de personas de la población económicamente activa trabajan en él, siendo sobreexplotados, recibiendo salarios ínfimos y aceptando condiciones de precariedad laboral a falta de mayores oportunidades. El mercado informal paga apenas un tercio de lo que paga el formal y evade impuestos que significan cientos de miles de millones de pesos que la Hacienda Pública deja de percibir año con año, esta pérdida de recaudación va en el rango del 3% del PIB”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Para fines prácticos el mercado negro opera como caja chica del crimen organizado: con él salda su gasto de operación, los negocios de calle financian las nóminas de dealers y halcones, y sus gastos de mordidas a policías de baja monta.

La informalidad incrementa la criminalidad y la violencia en las calles, se siembra el caldo de cultivo del fenómeno de la extorsión (telefónica, cobro de piso en punto de venta, carretera), asaltos carreteros o ferroviarios, cobros por cultivo a productores agrícolas, entre otros.

La piratería alienta una cascada de delitos que debilita la seguridad pública y deja ver a México como un país sin ley, gobernado por la delincuencia, destruyendo su reputación en el peor de los momentos, justo en medio de una guerra comercial arancelaria sin precedentes que demanda certeza, confianza y justicia como principales requisitos.

Estas son las secuelas de no tener el control de nuestras fronteras y en consecuencia no ejercer plenamente nuestra soberanía.

Hoy, México es un verdadero queso gruyer por donde entra todo tipo de mercancía de contrabando, pirata, adulterada y robada, ya sea por aire, tierra, mar o incluso subacuática; por todos estos planos entran miles de toneladas de mercancías que dan forma y conforman a la principal fuerza económica del país.

En la memoria colectiva todo esto empezó como algo menor con la venta de CDs piratas (de música y películas), pasamos a cigarros de contrabando, vinos, whisky, pacas de ropa fallada o usada, electrónicos, perfumes, joyería, tenis, zapatos, llantas, videojuegos, computadoras, etc.

Así se fue fundando el México pirata que ahora padecemos. En nuestro país la piratería se ha normalizado. Comprar en ese mercado ya no es extraño ni mal visto, es socialmente aceptado como una opción de compra natural a la que cualquiera puede recurrir de querer, porque ahí está y no se penaliza.

“Durante todo este tiempo el Estado se ha hecho de la vista gorda; permitió, toleró o incluso se coludió con este comercio ilegal. Apenas ahora se anuncia una iniciativa por parte del Ejecutivo para tomar el control aduanero sin tener mayores elementos de la misma. La iniciativa en sí es el reconocimiento explícito de lo que aquí afirmamos: México no tiene ahora control efectivo de sus aduanas fronterizas, no tenemos control de lo que entra a nuestro país”, resaltó Rivera.

En este contexto, cabe preguntar: ¿con qué autoridad moral se castiga el consumo popular con más impuestos a los productos de mayor demanda argumentando algún “guiño de bienestar” mientras se tolera el dominio de la economía informal?

Gravar el consumo de mayor demanda de mercancías legales no es otra cosa que fortalecer la economía pirata y de contrabando. El gran reto económico de México no está en subir impuestos, sino en apoyar la formalización y fortalecer al comercio legal.

El paso que hoy se pretende dar de castigar el consumo de alta demanda popular por ser una herramienta eficaz de recaudación, no es otra cosa que perder lo más por lo menos.

“Estas monedas al final del día van a resultar muy caras al país, amén que como pequeños comerciantes somos obligados solidarios en señalar lo obvio: el poder de compra de los consumidores ya está erosionado, no alcanza para solventar el gasto”, concluyó Rivera.

Subir el IEPS a productos de alta demanda será el banderazo de salida para encarecer todo el mercado esencial y, como resultado, el consumidor terminará pagando un cuádruple impuesto: IVA, IEPS, inflación y extorsión, los cuatro jinetes del apocalipsis del poder de compra de los mexicanos.

Pero hablemos de otra cosa. La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa respaldó el liderazgo y los grandes resultados de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la justicia social y el humanismo en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos quienes han mejorado su calidad de vida, al asistir al Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum en su mensaje dirigido a la nación destacó que este año concluye el puente Nichupté de Cancún; se concluyó el tramo de Chetumal a Campeche del Tren Maya, además se construye la terminal de carga y talleres.

Asimismo, reiteró que en materia de salud se construye el hospital general de Felipe Carrillo Puerto el cual contará con 60 camas de hospitalización, 21 consultorios, 16 de consulta externa, laboratorios clínicos, sala de rayos X, tomografía, ultrasonido y mastografía.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que en Quintana Roo la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas en México ha demostrado con hechos su total apoyo y respaldo a las y los quintanarroenses mediante obras de infraestructura hospitalaria, carretera, educativa y programas sociales que han permitido mejorar la calidad de vida.

Asimismo, Mara Lezama reconoció que al asumir la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, ganamos todas las mujeres en México, gobernando con humanismo, liderazgo y principios.

“Su visión está construyendo con fuerza el segundo piso de una transformación histórica en nuestra nación” dijo.

La Gobernadora de Quintana Roo dijo que con la Presidenta de México, la transformación avanza para las mujeres y hombres, las y los adultos mayores, la juventud, la niñez, así como para la justicia, el bienestar y el desarrollo con prosperidad.

Mara Lezama expresó su agradecimiento a la Presidenta de México por el impulso al desarrollo con justicia social, con igualdad y con respeto a las y los quintanarroenses.

Mara Lezama enfatizó que en esta nueva forma de gobernar humanista con corazón feminista y con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se pone en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos, se atiende primero a los pobres, con un desarrollo sostenible, sustentable y prosperidad compartida.

Por otra parte, en Cancún, con la develación de una placa conmemorativa y cumpliendo con el compromiso de recuperar espacios públicos, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, junto a la titular del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, inauguró el Parque Cielo Nuevo, en la Supermanzana 249, un proyecto que beneficiará a 5 mil 328 habitantes de la zona, mejorando su calidad de vida, la percepción de seguridad y la imagen urbana.

Con una inversión de 6.6 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), la Alcaldesa destacó que el parque cuenta con andadores, juegos infantiles, áreas verdes, bancas, velarías, luminarias y espacios recreativos diseñados para fomentar la convivencia, el deporte y el sano esparcimiento.

En las inmediaciones del nuevo parque y acompañada por la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, la Primera Autoridad Municipal subrayó que este proyecto refleja la visión de un gobierno cercano a la gente, que construye paz social mediante el rescate de espacios públicos.

“La construcción de este parque ofrece a las familias un lugar digno para el deporte y la recreación, también fortalece la seguridad y mejora la imagen urbana de la ciudad. Seguiremos trabajando en cada colonia, porque Cancún merece espacios de calidad que fomenten la convivencia y el bienestar comunitario”, remarcó.

La inauguración incluyó el corte de listón a cargo de niñas y niños, así como un recorrido por las instalaciones en un ambiente de celebración comunitaria que reafirma el compromiso de la administración con el bienestar, la seguridad y el desarrollo social.

Finalmente, Ana Paty Peralta mencionó que continuarán avanzando en la transformación de Cancún, priorizando obras que consolidan la infraestructura deportiva y recreativa como motor de cohesión social y de mejora en la calidad de vida de sus habitantes; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde