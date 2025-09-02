Reconoce Mara Lezama apoyo federal para reforzar seguridad y reducir delitos

Respaldo de CSP y del secretario de Seguridad

En un año, los homicidios dolosos disminuyeron 61.3% en Quintana Roo y 70.6% en Benito Juárez

Ciudad de México.- Encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a la que asistió la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa, donde se abordaron avances en las acciones de fortalecimiento de la seguridad y la construcción de paz para el bienestar de las y los mexicanos.

La gobernadora Mara Lezama agradeció el respaldo de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que en Quintana Roo se siga reforzando la seguridad mediante inversiones a los cuerpos de seguridad, capacitación y mejoramiento de la infraestructura.

Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo y apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional por fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en los 11 municipios de Quintana Roo; así como mantener la coordinación interinstitucional para seguir reduciendo los índices delictivos y de alto impacto en la entidad.

La Gobernadora reconoció que la coordinación entre los órdenes de gobierno y las fuerzas armadas han permitido que las líneas de acción de julio de 2024 a julio de 2025 reduzcan los índices de homicidios dolosos hasta en 61.3 por ciento; y en el municipio Benito Juárez fue de 70.6 por ciento y los delitos de alto impacto en el estado disminuyeron en 29.2 por ciento en el último año.

“Esta es la nueva forma del gobierno de la Cuarta Transformación, combatir con eficacia los flagelos que dañan a la población. Atender de raíz donde se generan las violencias. En este gobierno humanista con corazón feminista y con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo la reconstrucción de la paz es una prioridad para que la gente viva sin violencia” dijo Mara Lezama.

Fortalecen la vigilancia en José María Morelos,

Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas

Calderitas.- Con la finalidad de prevenir el delito entre las y los ciudadanos, como fortalecer con equipamiento las capacidades de las instituciones municipales de seguridad ciudadana y con el objetivo de dignificar la labor de las y los policías con la entrega de equipamiento, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, resaltó la inversión de más de 78 millones de pesos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo (SESESC), informo su titular Adrián Martínez Ortega.

El SESESC realizó una inversión de 78 millones 862 mil pesos; para entregar 18 mil 294 componentes de uniformes, 4 mil 969 prendas de protección, 24 vehículos, 133 tabletas electrónicas, 50 cámaras de solapa y 24 terminales portátiles a corporaciones de seguridad ciudadana y pública municipal de los 11 municipios, esto permitirá mejorar su capacidad operativa y de respuesta en la generación de la inteligencia, prevención y persecución del delito.

Además, impulsamos la prosperidad compartida, se entregaron cuatro Centros de Comando y Control y 19 puntos de monitoreo inteligente (PMI), en los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas. Los centros de monitoreo y control concentran un conjunto de herramientas tecnológicas, cuya utilidad está centrada en la monitorización visual de la seguridad pública en puntos estratégicos. Inversión de 18 millones 249 mil pesos.

En 2025 se concretó la interconexión del Sistema Multifuente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, que permite la digitalización y homologación del levantamiento de informes policiales por faltas administrativas, mediante el uso de tabletas electrónicas en campo. Además, se logró la integración operativa con el Sistema de Atención a Emergencias 911, fortaleciendo significativamente la capacidad de respuesta, trazabilidad y análisis en tiempo real de las fuerzas de seguridad municipales.