Cancún se perfila como centro estratégico de turismo médico

Giro estratégico hacia el sector salud

Atraerá pacientes nacionales y extranjeros, así como a especialistas mexicanos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún, reconocido mundialmente por su oferta turística, se prepara para dar un giro estratégico hacia el sector salud. Con una inversión extranjera estimada entre 35 y 50 millones de dólares, el destino busca consolidarse como un centro internacional de turismo médico, capaz de atraer pacientes nacionales y extranjeros, así como especialistas mexicanos radicados en el extranjero.

El proyecto fue presentado recientemente a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien lo calificó como una oportunidad para diversificar la economía estatal y fortalecer la infraestructura médica en la zona norte del estado.

El plan contempla la instalación de un centro médico de alta especialidad, con servicios en cardiología, neurología, cirugía de trauma y otras ramas de atención avanzada. Uno de los ejes del proyecto es la participación de médicos mexicanos que actualmente ejercen en Estados Unidos, interesados en regresar al país para ofrecer servicios desde Cancún.

“Estoy hablando de especialistas del corazón, neurólogos, cirujanos en traumas que a través de este proyecto pudieran venir a dar consultas y operar. Es un grupo muy importante de médicas y médicos”, señaló la mandataria.

Además del centro hospitalario, el proyecto incluye la creación de una universidad de la salud, orientada a formar médicos, enfermeras y personal técnico ante la creciente demanda de profesionales en el sector. La institución buscará atender tanto a estudiantes locales como a jóvenes de otras regiones del país.

Cancún ofrece condiciones logísticas ideales para el turismo médico: conectividad aérea con más de 40 ciudades internacionales, infraestructura hotelera de primer nivel y una reputación consolidada como destino seguro y atractivo. La cercanía con la costa Este de Estados Unidos es vista como un factor clave para atraer pacientes que buscan atención médica de calidad a menor costo.

La gobernadora encabezó una reunión con más de 100 inversionistas estadounidenses, en la que se expusieron las ventajas competitivas de Quintana Roo en sectores como salud, tecnología, logística y manufactura. El proyecto médico fue uno de los más destacados, junto con propuestas de inversión en tecnología aeroespacial en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal.

Este giro hacia el turismo médico diversifica la vocación económica de Cancún y abre nuevas oportunidades para el talento médico nacional y posiciona a Quintana Roo como un referente en innovación, salud y desarrollo regional.

Regresan rutas universitarias gratuitas

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la Dirección de Transporte, anunció la reanudación de las rutas universitarias gratuitas en Playa del Carmen, una medida que busca facilitar el acceso a la educación superior y aliviar la carga económica de miles de familias.

Desde el pasado 19 de agosto, las unidades retomaron sus recorridos habituales, beneficiando a más de 5,000 estudiantes de nivel medio superior y superior que diariamente se trasladan a sus centros educativos.

Actualmente operan tres rutas principales:

– Ruta 1: Parte de Villas del Sol (sobre la CTM frente al Chedraui).

– Ruta 2: Inicia en Plaza Las Américas y conecta con CECYT 2, Tecnológico Playacar, UT y UQROO.

– Ruta 3: Sale de la avenida 115 con Juárez, pasando por Constituyentes y Colosio hasta los mismos planteles.

Los horarios cubren turnos matutinos y vespertinos, incluyendo los retornos, y pueden consultarse mediante códigos QR instalados en las universidades participantes.

Nayeli Molina, directora de Transporte, subrayó que el programa tiene un impacto directo en la permanencia escolar y en la economía familiar:

“Este es un proyecto que impacta positivamente la economía de las familias y apoya la permanencia escolar. Queremos invitar especialmente a los alumnos de nuevo ingreso a que se inscriban al programa y aprovechen este beneficio”. La inscripción puede realizarse en las oficinas administrativas de las instituciones educativas o directamente en la Dirección de Transporte, ubicada en CTM, Palacio Nuevo, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas.

Aunque las rutas actuales fueron diseñadas con base en estudios previos de movilidad estudiantil, Molina adelantó que no se descarta una ampliación si las evaluaciones futuras lo justifican. El programa forma parte de una política de movilidad con enfoque social, orientada a garantizar el acceso equitativo a la educación.