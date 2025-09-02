Entregan a Apiqroo el Distintivo de Excelencia en Servicio Público

En las terminales portuarias de Punta Sam y Puerto Juárez

Se refleja la importancia del capital humano y la visión de la administración portuaria

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgob) entregó el Distintivo de Excelencia en el Servicio Público a las terminales marítimas de Punta Sam y Puerto Juárez, operadas por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

Félix Díaz Villalobos, coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, acudió en representación de Reyna Arceo Rosado, titular de Sabgob, acompañado por las y los Guardianes de la Transformación, quienes verificaron directamente el cumplimiento de los estándares del programa antes de entregar los distintivos.

Díaz Villalobos felicitó al director general de APIQROO, Vagner Elbiorn Vega, y a todo su equipo de trabajo, reconociendo el esfuerzo por garantizar un servicio público de calidad, cercano, transparente y comprometido con la ciudadanía.

Por su parte, Elbiorn Vega destacó que este reconocimiento refleja la importancia del capital humano y la visión institucional de APIQROO: “Este distintivo no es solo un reconocimiento formal. Es un compromiso tangible con cada pasajero, visitante y usuario de nuestros puertos. Cada embarque y desembarque es una oportunidad para demostrar que la excelencia en el servicio público es posible gracias a la dedicación, profesionalismo y pasión de nuestro equipo. Con estas certificaciones, ya sumamos 4 de nuestras 6 terminales con el Distintivo de Excelencia, y vamos con todo para que pronto sean las seis.”

Estamos construyendo confianza, fortaleciendo la competitividad de Quintana Roo y demostrando que un servicio transparente y humano hace la diferencia, destacó Elbiorn Vega

Cabe mencionar que este logro se suma a otros reconocimientos recientes, como el refrendo del distintivo en las oficinas centrales de APIQROO en Chetumal y la reciente certificación de Isla Mujeres, consolidando la visión de brindar un trato digno y de excelencia en todas sus operaciones.

El programa de Distintivo de Excelencia, diseñado e implementado por SABGOB, busca transformar el servicio público mediante atención amable, inclusiva y empática, además de fortalecer la cultura de integridad y el combate a la corrupción.

Alistan “Crónicas de Canoeros y Canoeras”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) y el Grupo Canoa Maya invitan a la comunidad al conversatorio “Crónicas de Canoeros y Canoeras”, un espacio en el que mujeres y hombres que han participado en la Travesía Sagrada compartirán sus testimonios y experiencias de vida.

El evento se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del Museo de la Isla, y forma parte de las actividades previas al proceso de inscripción de las y los nuevos aspirantes que deseen vivir esta tradición ancestral de peregrinación marítima.

El coordinador de los canoeros en Cozumel, Eduardo Castro Mota, explicó que cada historia es única y significativa, y ha inspirado a muchas personas a sumarse como participantes. “Al escuchar de viva voz lo que ha significado la Travesía Sagrada en la vida de cada canoera y canoero, más gente se motiva a formar parte de este proyecto, que no solo es una preparación física, sino espiritual y mental”, señaló.

La preparación de las y los canoeros inicia en noviembre y se extiende durante seis meses hasta mayo, tiempo en el que se fortalecen tanto las capacidades físicas como el trabajo en equipo y el compromiso espiritual. Como parte del proceso, en octubre se realizará la prueba de nado para las y los aspirantes.

El periodo de inscripción comenzó en agosto y concluirá el 14 de septiembre. El registro es gratuito y únicamente está disponible a través del sitio web oficial: www.travesiasagrada.com.

El conversatorio representa una oportunidad para escuchar, conocer y reconocer a quienes han remado en la Travesía Sagrada, incluyendo a familias de segunda generación que hoy continúan con el legado.