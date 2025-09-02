Aún hay al menos 12 playas con recale excesivo de sargazo

Fianliza temporada alta del alga

Siete están ubicadas en la zona sur y 5 en la zona norte del estado, según semáforo ambiental

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A pesar del cierre oficial de la temporada de arribo de sargazo en el Caribe mexicano, al menos 12 playas de Quintana Roo continúan registrando niveles excesivos de acumulación de esta macroalga, según el semáforo ambiental actualizado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) al 30 de agosto. La situación ha encendido alertas entre autoridades, prestadores de servicios turísticos y comunidades costeras, debido al impacto ecológico, económico y visual que representa.

De las 140 playas monitoreadas por el Centro de Monitoreo del Sargazo, 12 se encuentran en semáforo rojo (recalamiento excesivo). Siete están ubicadas en la zona sur: Xahuayxol, Río Huache, Casa del Sol, Playa Sonrisa, Xcalak, Canal de Zaragoza, Bacalar Chico. Y cinco en la zona norte: Playa Coral, Riviera Cancún, Moon Palace, Royalton Riviera y Bahía Petempich.

Estas zonas presentan acumulaciones visibles que afectan la calidad del agua, la fauna marina y la experiencia turística. El sargazo, aunque natural en el ecosistema marino, en grandes cantidades genera procesos de descomposición que liberan gases nocivos y afectan la biodiversidad costera. Hasta el 19 de agosto, se habían recolectado cerca de 68 mil toneladas de sargazo en las costas del estado.

Para contener el fenómeno, el gobierno estatal y la Secretaría de Marina (Semar) operan con 9.5 km de barreras anti-sargazo, 11 sargaceras costeras, 1 sargacera transoceánica y 22 embarcaciones menores.

En medio del panorama adverso, siete playas han sido clasificadas en semáforo azul (sin sargazo), lo que las convierte en destinos atractivos para el turismo nacional e internacional. Estas incluyen Chiquilá, Holbox Ferry, Punta Mosquito, Cabo Catoche, Isla Contoy, Banco Chinchorro Norte y Banco Sur.

La variabilidad en el recale de sargazo refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas por región y temporada.

Prestadores de servicios turísticos han reportado cancelaciones, reducción en la ocupación hotelera y afectaciones en actividades como buceo, snorkel y paseos costeros. La imagen de destinos como Riviera Cancún y Xcalak se ve comprometida, lo que podría impactar la competitividad turística del estado.

La persistencia del sargazo en estas 12 playas evidencia que el fenómeno no ha concluido con el calendario oficial.

Marina despliega dos embarcaciones en Tulum

En respuesta al recale atípico de sargazo que afecta las costas del Caribe mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) ha desplegado dos embarcaciones sargaceras en Tulum, como parte de una estrategia interinstitucional para reforzar la limpieza y contención de esta macroalga que amenaza la biodiversidad marina y la actividad turística en la región.

El operativo forma parte de la Operación Sargazo 2025, que contempla el uso de embarcaciones especializadas, barreras flotantes y personal naval en coordinación con autoridades estatales y municipales.

El despliegue incluye:

– Dos embarcaciones sargaceras reactivadas tras seis meses de mantenimiento

– Un contingente de 70 elementos de la Marina que colaboran con ZOFEMAT Tulum

– Instalación de 390 metros de barreras antisargazo en puntos críticos de la costa

Las embarcaciones operan mar adentro, recolectando el sargazo antes de que alcance la línea costera. El contralmirante Topiltzin Flores Jaramillo confirmó que el contingente permanecerá en la zona durante toda la semana, con posibilidad de extender su estancia según la evolución del fenómeno.

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, agradeció el apoyo de la Marina y subrayó la gravedad del recale actual, que ha superado los niveles esperados para esta temporada. Hizo un llamado a los concesionarios de zona federal y a la comunidad local para sumarse a las labores de limpieza, destacando que “el combate al sargazo es responsabilidad de todos”.

El comandante de la XI Zona Naval, Marco Antonio Muñoz Hernández, explicó que las embarcaciones de gran calado no pueden operar en zonas de baja profundidad como Mahahual, por lo que su reubicación a Tulum busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia de recolección.

El arribo masivo de sargazo ha generado afectaciones visibles en la imagen turística de Tulum, con reportes de cancelaciones, reducción en la ocupación hotelera y alteraciones en actividades recreativas. La presencia de la Marina busca mitigar estos efectos y preservar la competitividad del destino.