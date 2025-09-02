Clausuran 4 “chelerías” en Naucalpan por incumplir con la normatividad comercial

Operativo Oriente Giros Rojos

Naucalpan, Méx.- Como parte del Operativo Oriente “Giros Rojos” y de la estrategia Seguridad con Todo del Gobierno de Naucalpan, se clausuraron 4 establecimientos conocidos como “chelerías” por incumplir con la normatividad comercial y de Protección Civil.

El operativo, encabezado en atención a denuncias ciudadanas y anunciado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, busca frenar la proliferación de puntos de venta clandestina de alcohol, considerados generadores de violencia y conflictos en las comunidades.

En la acción participaron la Guardia Municipal, Guardia Nacional, Policía Estatal, grupos especiales, así como personal de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Fiscalía Regional de Naucalpan.

Los establecimientos clausurados se ubicaron en Ahuizotla, Baden Powell, Santa Cruz Acatlán e Ingenieros Militares en Lomas de Sotelo. Durante las labores, una mujer de 56 años fue detenida por alterar el orden público y obstruir el operativo.

El alcalde señaló que se han detectado alrededor de 30 puntos de este tipo en el municipio, problemática que se atiende como prioritaria: “Vamos a ir con todo el peso y la legalidad que conlleva esto”, enfatizó.

Estas acciones forman parte del compromiso de su administración por el bienestar de las y los naucalpenses, regresando la tranquilidad a las y los vecinos mediante el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley.