Morena Edomex se suma a la no reelección: Hernández Bermúdez

Llamado a morenistas a no repetir

Toluca, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que los representantes populares de extracción morenista apliquen la ética del partido y eviten buscar la reelección. En Morena Edomex apoyamos la moción, pues debemos ser congruentes entre los principios que aplicamos en bien del pueblo y nuestras acciones.

Así lo expresó Luz María Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México, en donde la líder del morenismo mexiquense expresó que, efectivamente, » la ley faculta a los presidentes municipales, diputados y regidores a buscar la reelección, pues a partir de 2030 eso estará prohibido», dijo.

“Hago un llamado respetuoso para que nuestros compañeros y compañeras que tienen un cargo de elección popular eviten buscar repetir en el cargo. Hemos avanzado en temas de corrupción, combate a la pobreza y seguridad, por ley ya se castigan los casos de nepotismo y por eso mismo, creo que debemos ser respetuosos de la voluntad popular que pide, que exige el sufragio efectivo, no reelección», reiteró.

La líder estatal reconoció la buena labor que han desempeñado los gobiernos morenistas, pero hay que avanzar en cada área de la 4T porque solo así, dijo, sacaremos a México, al Estado de México y a cada municipio del atraso que, por décadas, ha mantenido a la población muy alejada del crecimiento y de las oportunidades a acceder a un mejor nivel de vida.

Cabe destacar que en abril la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intervención en “la mañanera”, señaló que no es una orden, sino una sugerencia que hacía para los gobiernos de Morena, “habrá que trazar directrices, dijo, para que nadie se adelante a nada, vale la pena poner ciertas reglas para que, en la elección de 2027, se recuerde la ética del movimiento, pues no es asunto de llegar al poder por llegar, sino dar la transformación al país y los gobernantes de Morena debemos dar el ejemplo”.

Luz María Hernández reiteró que con guía de la presidenta Sheinbaum y con el ejemplo de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, se solidifica la 4 T, por eso es que hizo el llamado a respetar el principio de “primero los pobres” y a dar ejemplo de madurez política por encima de un interés personal.