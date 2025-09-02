Naucalpan, testigo del trabajo de la presidenta CSP: Isaac Montoya

Se suman a la convocatoria de unidad

Naucalpan, Méx.- En el marco del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el alcalde Isaac Montoya Márquez, agradeció el respaldo y apoyo del gobierno federal para la consolidación de proyectos que benefician directamente a las y los naucalpenses. A la vez que, enfatizó “nos sumamos al llamado a la unidad y a la confianza por el rumbo del país”.

En materia educativa, Naucalpan agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, reiteró el alcalde, quien después de años de gestión, ahora con el respaldo de la primera mandataria es una realidad. Este plantel educativo abrirá sus puertas en este mes de septiembre, para más de 600 jóvenes naucalpenses que contarán con una opción de educación superior de calidad y gratuita.

Otro de los grandes logros en beneficio de las y los mexicanos, es la estrategia Nacional de Seguridad que impulsó en las entidades y en los municipios, que conlleva la implementación de la Estrategia Operativa Oriente (EOO), implementada en 11 municipios del Estado de México, incluido Naucalpan.

La EOO sumada a otras acciones de seguridad pública realizadas desde el gobierno federal, así como a la coordinación permanente con corporaciones de los tres niveles de gobierno, la Presidenta ha permitido una disminución del 45% de los homicidios dolosos en el Estado de México, señaló.

Finalmente, Montoya Márquez aseguró que “hoy Naucalpan tiene la fortuna de contar con una presidenta de México, naucalpense, cercana y preocupada por el bienestar del pueblo”.