Garantiza Tlalnepantla un regreso a clases seguro

Tlalnepantla. Méc.- A partir del pasado lunes, la comunidad estudiantil de Tlalnepantla regresó a las aulas y para garantizar la seguridad de todas y todos, la Policía Municipal desplegó el operativo “Escuela Segura” en comunidades de Oriente y Poniente, lo que permitió tener un retorno sin ningún tipo de incidente. Por instrucciones del alcalde Raciel Pérez Cruz, desde las 5:00 horas, los uniformados recorrieron pie tierra y a bordo de unidades, escuelas con alta afluencia y así inhibir la comisión de cualquier delito. El titular de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Gómez Estrella informó que este dispositivo se llevará a cabo en los turnos matutinos y vespertinos; agregó que son aproximadamente 350 instituciones educativas las que cuentan con al menos dos elementos de seguridad que procuran la integridad de la comunidad estudiantil.

Agregó que elementos de Tránsito Municipal se sumaron a estas labores para agilizar el tránsito vehicular y evitar congestionamientos viales para que todas y todos puedan llegar a tiempo en su primer día de clases.

Alumnas, alumnos y docentes de la escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tlalnepantla en la comunidad San Juan Ixtacala, notaron la presencia de la Policía Municipal e indicaron sentirse resguardados por los uniformados que hicieron presencia en este punto.

En la escuela secundaria Moisés Sáenz ubicada en el fraccionamiento Valle Dorado, los elementos de seguridad acompañaron a estudiantes y padres de familia en este día significativo para quienes inician una nueva etapa educativa.

Cabe mencionar que el operativo ‘Escuela Segura’ se realiza de manera constante en escuelas de nivel básico, medio superior y superior con la finalidad de evitar faltas administrativas o cualquier tipo de delito que perjudique a quienes se preparan para un mejor futuro en las aulas.