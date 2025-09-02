Disminuyen remesas 5.5%, la mayor caída en 16 años

Pega agresiva política migratoria de EU

Se redujeron en más de 2 mil mdd, en los primeros siete meses de 2025

El ingreso por remesas enviadas por migrantes mexicanos tuvo su quinta caída mensual, lo que provocó una disminución anual de 5.5 por ciento entre enero y julio de 2025, en medio de la agresiva política agresiva del presidente Donald Trump.

“El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero a julio de 2025 se ubicó en 34 mil 889 millones de dólares, inferior al de 36 mil 919 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024”, anunció el Banco de México (Banxico).

“En el periodo enero a julio de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 34 mil 583 millones de dólares”, añadió Banxico.

Las remesas efectuadas en efectivo y especies y las money orders representaron el 0.7 por ciento y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 226 y 80 millones de dólares en igual orden, expresó el Banxico.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex Grupo Financiero, dijo que en julio, las remesas alcanzaron un nivel de 5 mil 329 millones de dólares, lo que implicó una caída anual de 4.7 por ciento, sumando 5 meses con disminuciones de los 7 reportados en 2025.

“Convertidas a pesos, las remesas cayeron 1.7 por ciento, ante la reducción de la depreciación anual del peso mexicano”, comentó la economista.

Según Banxico, durante los primeros siete meses de 2025, los egresos por remesas sumaron 687 millones de dólares, cifra menor a la de 796 millones de dólares reportada en igual periodo de 2024 y que significó un descenso anual de 13.7%.

En el periodo enero – julio de 2025 el saldo superavitario de la cuenta de remesas resultó de 34 mil 202 millones de dólares, monto inferior al de 36 mil 123 millones de dólares observado en el lapso enero – julio de 2024 y que representó una reducción anual de 5.3 por dinero.

En México, donde las remesas representan casi el 4% de la economía, el envío promedio de connacionales al país se redujo el 0.6% entre enero y julio, pues pasó de 394 dólares a 392 respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 4.9% interanual, al pasar a 89 millones; el 99.1% de ellas fueron transferencias electrónicas.

Con lo anterior, se mantuvo una tendencia a la baja tras la caída del 16.2% en junio, su mayor retroceso en trece años, y el descenso del 4.4% interanual en mayo.

Afectan captación impuesto de EU a remesas mexicanas

México hila once años de incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares, pero en marzo pasado terminó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que recibió un récord de 64,745 millones de dólares en 2024, un aumento del 2.3%, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63,313 millones de dólares y el onceavo incremento anual consecutivo.

En junio, el gobierno de EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México, y criticó la medida adoptada por la Administración Trump por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los mexicanos son casi la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4% del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

Por qué son importantes las remesas para México

Para México, estas transferencias representan una fuente crucial de divisas y contribuyen a la estabilidad macroeconómica del país.

Las remesas se sitúan entre las principales fuentes de ingreso en divisas para México, junto con las exportaciones de manufacturas y el turismo.

Además, refuerzan la balanza de pagos, ayudan a mantener la estabilidad cambiaria y fortalecen las reservas internacionales del Banco de México.

Millones de hogares mexicanos dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda.

El dinero enviado permite mejorar el nivel de vida de las familias receptoras, especialmente en comunidades rurales o con limitadas oportunidades económicas.

Las remesas contribuyen a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en regiones donde el empleo local es escaso. Los hogares que reciben remesas pueden invertir en pequeños negocios, educación o vivienda, lo que promueve el desarrollo de las comunidades.

El flujo de remesas impacta directamente en el consumo, ya que las familias receptoras suelen destinar la mayor parte de estos recursos a la compra de bienes y servicios dentro del país. Este efecto dinamiza las economías locales y regionales.

Durante periodos de crisis económicas o desastres naturales, las remesas han mostrado ser un ingreso estable y poco afectado por las fluctuaciones económicas internas, lo que ayuda a amortiguar el impacto de estas situaciones en la economía nacional.