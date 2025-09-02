Gobierno de Delfina Gómez atrae proyectos de inversión por 1,500 mdp

Se abren nuevas oportunidades de desarrollo

Más empleos en sectores como farmacéutico, de alimentos, papelero y de comercio

Toluca, Estado de México.- A casi dos años de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México continúa consolidándose como un destino atractivo para los empresarios, muestra de ello, es la suma de más de mil 500 millones de pesos que se han registrado recientemente en proyectos de sectores farmacéutico, de alimentos, papelero y de comercio, que emplearán a más de mil mexiquenses.

Estas inversiones representan un paso firme en este Gobierno y están orientadas a abrir nuevas oportunidades de desarrollo, impulsar la competitividad y generar nuevos empleos, pensando siempre en el beneficio de las y los mexiquenses.

Así lo destacó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, quien recordó que en lo que va de esta administración se han registrado 140 mil 155 millones de pesos de inversión nacional y más de 138 mil empleos formales.

Dentro de estas inversiones, Sigma Alimentos empresa multinacional dedicada a alimentos refrigerados, expandirá y mejorará la infraestructura de sus plantas ubicadas en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz y Tepotzotlán, con un monto de 336 millones de pesos y la generación de 300 nuevos empleos.

Grupo SOMAR, compañía dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, invertirá 202 millones de pesos para aumentar su producción de efervescentes y medicamentos sólidos orales en su planta de Chalco, además de dar mantenimiento e instalar una nueva línea de cápsulas de gel en su planta de Naucalpan, con lo que emplearán a 260 mexiquenses.

Por su parte, Grupo Corporativo Papelera fabricante de artículos higiénicos de papel, anunció que expandirán las operaciones de sus plantas ubicadas en los municipios de Huehuetoca y Tepetlaoxtoc, con una inversión de más de 800 millones de pesos y la generación de más de 225 nuevos empleos.

La cadena comercial Tiendas Neto, anunció también una inversión de 210 millones de pesos para la apertura de 55 nuevos puntos de venta en diversos municipios mexiquenses y la generación de más de 400 empleos en el sector comercio.