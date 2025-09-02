A clases, más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica

Inicia ciclo escolar 2025–2026 en 19 mil 588 planteles

Texcoco, Estado de México.– Con mochilas al hombro, entusiasmo, nuevos retos y aprendizajes, este lunes regresaron a clases más de 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, marcando el inicio del ciclo escolar 2025–2026 en los 125 municipios de la entidad.

Al inaugurar el año académico en la Telesecundaria OFTV No. 0481 “Emiliano Zapata”, en Texcoco, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó que bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez se sigue consolidando la Nueva Escuela Mexicana, un modelo inclusivo y humanista que coloca a estudiantes en el centro del aprendizaje y reconoce la labor docente como el corazón de la transformación educativa.

El arranque en educación básica se llevó a cabo en 19 mil 588 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, donde más de 140 mil maestras y maestros, garantizan el derecho a la educación con entrega y compromiso.

“Esta comunidad es la que representa a todo el Estado de México; en la entidad, tenemos comunidades muy diversas y elegí venir a la más alejada del municipio de Texcoco, esta comunidad donde la gente trabaja día a día, y hay compromiso de la gente con su educación”, indicó Miguel Ángel González.

La semana pasada iniciaron clases en el nivel media superior, con la incorporación de más de 700 mil estudiantes en 2 mil 196 planteles. De manera escalonada también comenzaron las actividades en el nivel superior, donde más de 460 mil estudiantes retornaron a las aulas en 899 instituciones, acompañados por más de 48 mil docentes.

El Estado de México tiene la matrícula más grande del país, con más de 4.2 millones de estudiantes, donde el esfuerzo de cerca de 254 mil maestras y maestros consolida la Nueva Escuela Mexicana en más de 25 mil planteles, siendo motor de desarrollo y transformación social para toda la entidad.

Asistieron a este acto autoridades escolares; diputados locales y federales, y representantes de sindicatos de sector magisterial.