¡La justicia escribe un nuevo capítulo en la Ciudad de México!

Es algo histórico, sin precedentes

137 personas electas para magistraturas y juzgados del Poder Judicial de la capital mexicana; rindieron protesta 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, 34 magistraturas y 98 juzgados

Los nuevos juzgadores capitalinos rindieron protesta en grupos de 17, como está marcado constitucionalmente.

Por Gloria CARPIO

La Ciudad de México escribe una nueva página en su historia, ya que por vez primera el pueblo de México eligió a quienes son, desde el 1 de septiemnbre, los nuevos magistrados, magistradas, jueces y juezas. Es algo histórico, sin precedentes. Es una generación de personas ungida por la fe y el carácter de un pueblo sublime.

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez; la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde y al secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, así como de 54 legisladoras y legissladores, el diputado Jesús Sesma del PVEM, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, inició la Sesión Solemne para la toma de protesta de las personas titulares de Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial.

En el recinto, Jesús Sesma inició la Sesión Solemne para la toma de protesta de las personas titulares de Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial, en el que los nuevos juzgadores capitalinos rindieron protesta en grupos de 17 por orden alfabético, como está marcado constitucionalmente.

Después de realizar los Honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional, cada uno de los grupos o asociaciones parlamentarias emitieron un posicionamiento, y luego la toma de protesta en la siguiente manera: magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; Magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México

El diputado Alejandro Carbajal resaltó que el extinto Poder Judicial dejó varios pendientes en la resolución de casos, pues de 98 mil asuntos solo resolvieron 10 mil en 2024; las sentencias cayeron de 11 mil a 7 mil, además de la realización de menos de 8 mil audiencias.

Por su parte, que “la toga que portan debe ser compromiso. La justicia es un derecho de todos y todas y debe servir a las y los ciudadanos. La justicia no es un favor.

“Por primera vez, las y los jueces que rinden protesta en esta soberanía no han sido electos por privilegios ni por cuotas de poder. Hoy han sido seleccionados por la ciudadanía. El pueblo no eligió un poder judicial para repetir viejas prácticas, lo eligió para que la justicia sea pronta, completa e imparcial”, dijo la diputada morenista Xóchitl Bravo Espinoza.

En representación de Clara Brugada, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, expresó que la reforma al Poder Judicial busca que juzgadores tengan un trabajo más cercano a la gente; indicó que las 137 personas que tomaron protesta tienen en sus manos la responsabilidad de transformar al Poder Judicial.

Por otro lado, el presidente magistrado Rafael Guerra convocará al pleno para elegir a la persona que ocupará la presidencia del Tribunal para el periodo del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027, pudiendo ser electa cualquiera de las personas integrantes del pleno. Esta elección deberá ser este mismo año.

El dictamen también establece limitación en las remuneraciones de jueces y magistrados, la cual no será mayor al que tiene la persona titular de la Presidencia de la República, incorporan las salas especializadas y las unidades de gestión.

Por las magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México presentaron protesta: De León Zamora Rosalinda Josefina del Carmen, Rojano Zavalza María

de los Ángeles, Valero Manzano Anaid Elena, García Sánchez Blanca, ReséndizRamírez Erika Epifanea, Camacho Reyes Bibiana, Cal y Mayor Turnbull Paulina, Méndez Flores Patricia, Morales Torres Paola, Niño Ventura Imelda, Pérez Herrera

Zeila Eunice, González Nahle María Fernanda, Segura Rosas Beatriz, SierraCampos Nadia, Chávez Díaz Concepción y Campos Burgos Emma Aurora.

Asimismo, Trejo Perea Dennia Aline, Sánchez Talledo Alfonso Alejandro, Montoya López Adolfo Eduardo Cuitláhuac, Martínez Mata Juan, Vázquez Camacho Santiago José, Hernández Sánchez Antonio, Morales Monter Juan Miguel, Torres

Jiménez Alejandro, Medina Alonso Oscar, Martín Salas Erick Javier, Aco Mendoza Gabriel, Camargo Correa Carlos, Martínez Becerril Horacio, Castillo Serrato Rafael Inti, Mendoza González Silvestre Constantino, Avilés Plazola Benjamín Armando,

García Camacho Jovanni Alan y Poo Sánchez Oscar Ricardo.

En lo que respecta a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, hicieron lo propio: Delgado Villagrán Marycarmen, Soto Ramírez Erika, Escamilla Estrada Karla Denise, Obispo González Sandra, Valencia Torres Areli Eliane,

Candelario Mosco Ana Leticia, Huerta Villaseñor Mónica, Cordero Navarrete Alejandra Silvia, Lozano Maya Carmen Alejandra, Guzmán Gutiérrez Verónica,

Tejeda Hernández Laura Deyanira, Escamilla López Aurelia Leticia, Barroso García

Claudia Margarita, Galán López Aidé del Carmen, Ríos Rincón Griselda, Sánchez

Valladolid Juana Brasilia, Alemán Cáceres Jessica Guadalupe, Arzaluz Ruiz Norma

Angélica, Martínez González Rosa Miriam, Guzmán Vélez Zuhei Nallely, Cortés Eslava Araceli, Fuerte Piña Ana Karen y Mendoza Martínez Ana Cristina.

De igual forma, Delgado Mendoza Janet Alejandra, Calixto Jiménez Mariana, Carvente Flores Julia, Urbina Anguas Lizzet, Rodríguez Sánchez Vianey Alheli, Hernández Valencia Imelda, Montandon Spinoso Rossina, Salcedo Pérez Yolanda

Carolina, Fuentes Acosta Cecilia Angelina, Villegas Gómez Arlen, JuárezHernández Patricia, Morales Núñez Ruth, Alvarado Dodero Karen Janeth, Basurto Jiménez Edith Eunice Esmeralda, García López Karina Vanessa, Del Monte Díaz

Socorro, Amado García Maribel, García Luna Alejandra, Mendoza Guevara Melina, Rojas Ocaña Silvia, González Lozano María Fernanda, García Torres Olimpia, Pintor Pérez María Fernanda, Castillo Juárez Norma Ivonne, Becerra Carrillo

Olimpia, Cedillo Espinosa Viridiana Fabiola y Chávez Rosey Víctor Iván.

También rindieron protesta, Duarte Cruz Yair, Soto Ruiz Ulises, Roblero Ceniceros Oscar Eduardo, García Gálvez Omar, Villegas Montes Luis Socorro, Esquivel

Román José Luis, García Mendoza Bruno Benito, Peralta Hernández David, Villalpando Castillo Javier Raymundo, Galván Sánchez Miguel Ángel, Jiménez Domínguez Fernando, Hernández Villaseñor Alejandro, Guerrero Morales Miguel

Ángel, Escobar Galicia Carlos, Soto Rodríguez Alfredo, Ortiz Marmolejo Gerardo, Sánchez Jasso Pablo Isidro, Zetina Cornejo Carlos Alfredo, Hernández Sánchez José Héctor, Juseppe Hernández Jean Uriel, Hernández Ramírez Ramuel,

Hernández Miranda Marco Antonio y Chora Martínez Carlos Adrián.

Asimismo, acudieron Galván Cedillo Juan Carlos, Ugalde Navarro Luis Antonio, García Santillán Misael Esaú, Pérez Soto Héctor Ulises, Abarca Munguía Noé, Gómez Dondiego Ricardo Eulogio, Cortés Moreno Elihú Isai, García Bravo Oscar, Cruz Rodríguez Enoc Edgar, Martínez Sánchez José Armando, Lovera García Jorge Ulises, Barragán Rodríguez Mario Daniel, Acosta Torres Roberto, Calderón Damián

Miguel Ángel, Sevilla Talavera Alejandro, Carbellido Pérez Roberto Carlos, González González Carlos Francisco, Olvera Álvarez Arturo, Carmona Rosas José Gerardo, Ruiz Oliva Carlos Rafael, Vega Huerta Mario, Bustamante Moreno Jafet

Rodrigo, Ibáñez Pérez Rolando Jesús, Peña Escamilla Gustavo Alberto y Rosas Aguilar Jorge Edgar.

Representantes de los tres poderes llamaron a los nuevos magistrados y jueces a ejercer la justicia sin presión, con total libertad y autonomía, pero considerando siempre que la ciudadanía estará observando su actuar.