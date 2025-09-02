Aumenta la falsificación de billetes en México

Delito que avanza silenciosamente

La falsificación genérica tiene un castigo de cinco a 12 años de prisión

En el primer semestre de 2025 la falsificación de billetes aumentó 6.45%, pues cada vez menos personas revisan los elementos de seguridad de las piezas para verificar su autenticidad y desconocen qué hacer cuando cae en sus manos una pieza apócrifa.

Para su falsificación, los delincuentes siguen usando la impresión digital y, en segundo lugar, el offset. En 2024, hubo 286 mil 917 billetes ilegítimos, y los de 200 y 500 pesos fueron los más falsificados.

En cuanto a moneda metálica nacional, llegaron a las oficinas de Banxico un total de 97 piezas apócrifas en las que se usaron fundición y troquelado para copiarlas.

El Banco de México implementa cada vez más medidas para evitar la falsificación, pero, lamentablemente, la delincuencia también, señaló el abogado del despacho RRC, Federico Tayara. “Es una carrera para ver quién tiene mejor producción”, afirmó en entrevista.

Consideró que una sociedad más informada y autoridades que sigan aplicando medidas antifalsificación son factores que ayudan para evitar que siga creciendo ese problema.

Cada vez menos personas revisan elementos de seguridad

De acuerdo con los indicadores de percepción del público sobre billetes y monedas de Banxico, sólo seis de cada 10 personas recuerdan o conocen más de dos elementos de seguridad del dinero, por lo que el porcentaje de personas que revisan la autenticidad de sus billetes cayó de 48.8% en diciembre de 2024 a 38.8% a fin de junio de este año.

Los billetes de 100 y 500 pesos son los que se ven como casi nuevos, según el indicador de percepción de calidad del banco central.

Tayara señaló que, si bien quizá la gente sabe que la falsificación es un delito, al no tener bien claro qué hacer con una pieza apócrifa, la pone en circulación otra vez.

Refirió que en México la falsificación genérica tiene un castigo de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa. También está previsto en el Código Penal Federal que quien produce o distribuye las piezas falsas de moneda es sancionado con uno a cinco años, y al que las altere de cinco a 12 años de prisión.

Mencionó que en México estos castigos están en un rango intermedio en comparación con otros países, y no son graves como delitos de homicidio o secuestro, que reciben de 20 años a cadena perpetua.

Además de que el Banco de México cuenta con elementos de seguridad en los billetes para que el público pueda identificar una pieza auténtica, constantemente realiza cursos para capacitar a la población. Ofrece cursos gratuitos en línea o presenciales para que las personas sepan cómo identificar un billete o moneda apócrifos.

Además, en sus redes sociales publica consejos para saber qué hacer si se duda de una pieza en tres pasos: no usarla, llevarla a cualquier sucursal bancaria para que analice su validez, en donde se entregará un recibo por la pieza.

¿Cuáles son los más falsificados?

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el billete más falsificado en el país es el de 500 pesos, con 466,944 unidades apócrifas detectadas hasta el momento.

En segundo lugar se encuentra el billete de 200 pesos, con 197,216 ejemplares falsos.

Mientras tanto, en la tercera posición se ubica el billete de 50 pesos. con 160, 484 unidades.

En conjunto, se han identificado 922,763 billetes falsos, lo que representa un valor económico de 309 millones 338 mil 800 pesos en billetes falsificados que han circulado o intentado circular en el país. Por ello, es fundamental saber cómo reconocerlos y evitar ser víctima de fraude.

¿Cómo saber si un billete es falso?

Banxico recomienda seguir estas medidas básicas para detectar billetes falsos:

Toca: La textura debe ser firme y tener relieves perceptibles al tacto.

Mira a contraluz: Busca la marca de agua, el hilo de seguridad, el número oculto y el folio creciente.

Gira: En la parte trasera puedes ver elementos que cambian de color, como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

Estas medidas de seguridad están diseñadas para que cualquier persona pueda verificar la autenticidad de un billete sin necesidad de herramientas especializadas. Ante la creciente circulación de billetes falsos, mantenerse alerta es clave para no ser víctima de un fraude.

¿Cuál es el “valor” de los billetes falsos?

Banxico ha detallado el impacto económico aproximado de los billetes falsificados por denominación:

20 pesos: 880 billetes falsos — equivale a 17,600 pesos

50 pesos: 160,484 billetes falsos — equivale a 8 millones 24 mil 200 pesos

100 pesos: 76,508 billetes falsos — equivale a 7 millones 650 mil 800 pesos

500 pesos: 466,944 billetes falsos — equivale a 233 millones 472 mil pesos

1,000 pesos: 20,731 billetes falsos — equivalen a 20 millones 731 mil pesos

El impacto económico total de los billetes apócrifos identificados asciende a cientos de millones de pesos, lo que demuestra la necesidad de mantenernos alerta y revisar cada billete que recibimos.