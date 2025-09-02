México supera las expectativas de turismo durante el verano 2025

Ocupación hotelera nacional alcanzó 63%

Josefina Rodríguez Zamora informó que durante el periodo vacacional de verano el consumo turístico ascendió a 829 mil millones de pesos

La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el país superó todas las proyecciones para el periodo vacacional de verano, comprendido del 14 de julio al 31 de agosto, al registrar indicadores históricos que reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales.

“Estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo, de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo, de la población del país que hace de México un destino único y capaz de ofrecer servicios turísticos de primera. Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el turismo debe ser una herramienta para construir bienestar y desarrollo compartido, siempre con la participación de las comunidades y el respaldo de las instituciones”, resaltó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que, en este periodo, el consumo turístico ascendió a 829 mil millones de pesos (mdp), lo que representa un crecimiento de 6.3 por ciento en comparación con 2024.

Asimismo, 21 millones 459 mil turistas se hospedaron en cuartos de hotel en México, cifra que equivale a un incremento del 4.5 por ciento respecto al año anterior. En tanto, la ocupación hotelera nacional alcanzó 63 por ciento, es decir, 2.8 puntos porcentuales más que en 2024.

Se consolida el turismo comunitario

Subrayó que durante la presente administración se consolidará el turismo comunitario, modelo que impulsa la participación directa de las comunidades locales en la oferta turística, con el

propósito de garantizar que los beneficios económicos y sociales se distribuyan de manera equitativa.

Rodríguez Zamora celebró la participación de los tres órdenes de gobierno en el Operativo Vacacional de Verano 2025, así como el trabajo coordinado de los Ángeles Verdes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, entre otros.