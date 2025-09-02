Con actividades presenciales, 51 de los 55 espacios académicos de UAEMéx

El diálogo continúa con las asambleas de las facultades de Humanidades, Arquitectura y Diseño, Ingeniería y Contaduría y Administración

Toluca, Méx.- Este martes 2 de septiembre retomaron actividades académicas y administrativas presenciales las facultades de Artes, Economía, Derecho y Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), todas ellas ubicadas en Ciudad Universitaria (CU).

A su vez, la Facultad de Geografía reanudará actividades administrativas y se permitirá el acceso a la comunidad académica, retomando las clases presenciales el próximo lunes 8 de septiembre.

De esta manera, 51 de los 55 espacios académicos de la UAEMéx habrán vuelto a la presencialidad, tras el paro promovido por el movimiento estudiantil.

También retoman actividades el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), la Biblioteca Central y Redalyc.

Con la finalidad de cuidar la seguridad de toda la comunidad universitaria, se han establecido rutas y determinado accesos, con el objetivo de tener un Ingreso controlado, seguro y respetuoso de cada espacio.

Los accesos a Ciudad Universitaria que están habilitados son los siguientes:

Facultad de Geografía: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero)

Facultad de Ciencias Políticas: acceso “I” (Prolongación Tollocan)

Facultad de Artes: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero)

Museo Universitario “Leopoldo Flores”: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero).

Facultad de Derecho: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

Facultad de Turismo: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

Torre Académica: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

Facultad de Economía: acceso “B” (Paseo Universidad

Por ahora, el acceso será únicamente peatonal y portando identificación universitaria física o digital o bien, tira de materias vigente del semestre 2025B, acompañada de una identificación oficial, por lo que se sugiere a la comunidad, tomar las medidas necesarias.

En cuanto al acceso a personas con movilidad limitada, la UAEMéx contará con personal de apoyo para facilitar el traslado a las aulas de quienes presenten dicha condición.

En tanto, las facultades de Arquitectura y Diseño, Humanidades, Ingeniería y Contaduría y Administración continúan las mesas de trabajo y la construcción de acuerdos que permitan el regreso a la presencialidad en la totalidad de los espacios universitarios.

La Universidad Autónoma del Estado de México hace hincapié en la importancia de respetar los espacios que aún se encuentran en paro y el área de acordonamiento, así como el apego a las rutas indicadas, para tener un regreso a la presencialidad en un entorno de armonía, cordialidad y respeto mutuo entre quienes integran la comunidad universitaria.