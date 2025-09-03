Delimitan en Laguna de Bacalar 5 zonas específicas de navegación

Protección del equilibrio ecológico

Cada una contará con distintos usos y restricciones, anuncia la Capitanía de Puerto

Por redacción DIARIOIMAGEN

Bacalar.- Con el objetivo de preservar el ecosistema de la Laguna de Bacalar y ordenar el tránsito acuático, la Capitanía de Puerto de Chetumal y Bacalar anunció la delimitación de cinco zonas específicas de navegación. Esta medida forma parte de las nuevas Reglas Generales de Navegación, que serán publicadas próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

Durante una reunión informativa con prestadores de servicios turísticos y representantes comunitarios, el capitán Román Bustos Gómez explicó que la laguna será dividida en cinco zonas con distintos usos y restricciones. La primera zona, ubicada desde la línea de costa hasta 50 metros hacia el centro, estará destinada a la navegación con precaución, con una velocidad máxima de 7.4 kilómetros por hora. Esta franja busca proteger a bañistas y embarcaciones menores.

La segunda zona permitirá navegación a baja velocidad, con un límite de 18.5 kilómetros por hora, y estará habilitada para embarcaciones de todo tipo. En la tercera zona se autorizará el remolque recreativo, como el esquí acuático, con una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora, siempre en sentido de las manecillas del reloj. La cuarta zona estará reservada para motos acuáticas, también con circulación en sentido horario y velocidad máxima de 37 kilómetros por hora.

Finalmente, la quinta zona será de restricción especial: incluye áreas como “Los Rápidos” y “El Canal de los Piratas”, donde la navegación estará prohibida salvo autorización expresa. Además, se establecerán áreas de exclusión total, señalizadas con boyas, donde no se permitirá el acceso de embarcaciones ni de bañistas, con el fin de proteger zonas de alta sensibilidad ecológica.

Aunque la Capitanía será responsable de aplicar las normas de navegación, las acciones de protección ambiental estarán a cargo de autoridades federales, estatales y municipales. Entre las medidas previstas se encuentran el control de escurrimientos provenientes de las montañas de Campeche, la regulación del uso de agroquímicos, la reforestación de barreras naturales, y la instalación de drenajes y plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Queremos que la comunidad adopte estas disposiciones como parte de las buenas prácticas”, señaló Bustos Gómez, subrayando que el cumplimiento de las reglas será obligatorio y que su incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fomentar una cultura de navegación responsable que permita el desarrollo turístico sin comprometer la riqueza natural de Bacalar.