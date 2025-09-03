Bomberos de Cancún se enfrentan a llamadas falsas

Movilización cuesta entre 3 mil y 5 mil pesos

Cancún.- El Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún atiende en promedio dos llamadas falsas por semana, una práctica que no solo representa un gasto operativo significativo, sino que también compromete la capacidad de respuesta ante emergencias reales, según informó Aquileo Cervantes Álvarez, director de la corporación.

Cada llamada falsa activa protocolos completos de atención, lo que implica la movilización de unidades especializadas, personal capacitado y recursos logísticos. Aunque muchas de estas alertas reportan incendios inexistentes o situaciones exageradas, deben ser verificadas en campo, lo que genera desgaste físico, consumo de combustible y desvío de atención.

“Cada salida representa un gasto importante. Si estamos atendiendo una falsa alarma, podríamos estar retrasando una intervención real donde hay vidas en peligro”, advirtió Cervantes.

De acuerdo con estimaciones internas, cada movilización innecesaria puede costar entre 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo del tipo de unidad y la distancia recorrida. Estas “bromas” telefónicas podrían generar pérdidas anuales superiores al millón de pesos, recursos que podrían destinarse a mantenimiento, capacitación o renovación de equipo.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Cancún cuenta con 178 elementos distribuidos en seis bases operativas, con un parque vehicular compuesto por pipas, carros bomba y unidades de reacción rápida.

El principal riesgo de las llamadas falsas es que los bomberos podrían estar ocupados en un incidente ficticio mientras ocurre una emergencia real en otra zona de la ciudad. Esta situación pone en peligro tanto a los elementos como a la población que depende de una respuesta oportuna.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar con responsabilidad el número de emergencias 911, recordando que este servicio existe para salvar vidas, no para entretenerse a costa del peligro ajeno. La corporación ha iniciado campañas informativas para sensibilizar sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia.