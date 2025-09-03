Ecocidio en zona hotelera: selva y manglares, en riesgo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Ambientalistas alertan sobre nuevos desarrollos en Cancún

La expansión de megaproyectos turísticos y de infraestructura en la zona hotelera de Cancún amenaza con extinguir ecosistemas clave como la selva maya y los manglares costeros, según denuncias de ambientalistas, expertos y organismos federales.

Uno de los casos más alarmantes es la construcción de una estación de carga del Tren Maya en Cancún, que implicaría la deforestación de 259 hectáreas de selva, una superficie comparable a la de Central Park en Nueva York. Ambientalistas advierten que el proyecto carece de estudios de factibilidad y responde a una lógica de obra sin demanda económica real.

“No hay una demanda que esté pidiendo mandar productos a otro lado. Quintana Roo no es una región industrial, sino turística”, señala el ingeniero Wilberth.

La pérdida de cobertura vegetal afectará gravemente el microclima local, la recarga del acuífero y la biodiversidad. Además, se teme que un eventual accidente con trenes de carga que transporten combustible pueda contaminar el sistema de agua subterránea del norte del estado.

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó recientemente seis proyectos en Quintana Roo, entre ellos un hotel de 15 niveles proyectado en la tercera etapa de la zona hotelera de Cancún, cerca de la reserva de manglares de Nichupté. La negativa se basó en la falta de autorización de impacto ambiental y el riesgo de afectación directa a ecosistemas costeros.

“La zona propuesta para el hotel se encuentra en un área de humedal costero con vegetación de matorral y duna costera”, indica el comunicado oficial.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también ha clausurado proyectos hoteleros en ecosistemas de manglar y duna costera en Tulum, por operar sin permisos ambientales y afectar más de 4,300 metros cuadrados de vegetación protegida. Sin embargo, en Cancún, el avance de obras como el Tren Maya continúa sin freno, pese a las advertencias técnicas y sociales.

La tensión entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental se intensifica en Quintana Roo. Mientras el estado recibe el 41% del turismo internacional en México, sus ecosistemas más frágiles enfrentan una transformación acelerada que podría ser irreversible.

Protegerán ríos subterráneos

Ante el deterioro acelerado de los ecosistemas acuáticos en la Península de Yucatán, la Semarnat trabaja en la declaratoria de una nueva Área Natural Protegida (ANP) que abarcará cavernas y ríos subterráneos en el estado. El objetivo: preservar la calidad del agua, la biodiversidad y la conectividad ecológica de uno de los sistemas hídricos más frágiles y valiosos del país.

La iniciativa responde a la creciente eutrofización de lagunas, ríos y mares en Quintana Roo, provocada por el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Este fenómeno ha desencadenado la proliferación de algas, sargazo, mortandad de peces y la transformación de corales en estructuras algales, lo que compromete la salud del sistema arrecifal y la restauración de especies marinas.

“Plantamos esquejes de coral, pero la mala calidad del agua impide su crecimiento adecuado”, explicó María del Carmen García Rivas, directora de Conservación de la Conanp.

Según García Rivas, Quintana Roo cumple con todos los criterios necesarios para la creación de un ANP: calidad biológica, representatividad ecosistémica, viabilidad financiera, seguridad y capacidad de generar conectividad ecológica. La propuesta será sometida a consulta pública en los próximos meses, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Como parte del proyecto, se plantea modificar la NOM-001-SEMARNAT-2011, que regula las descargas residuales en cuerpos de agua nacionales. La propuesta incluye sustituir las plantas de tratamiento primario por sistemas secundarios y terciarios, capaces de eliminar nitrógeno y fósforo, y así mejorar la calidad del agua subterránea.

La Semarnat ha iniciado diálogos con buzos, investigadores, comunidades locales y el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, para definir el polígono de protección y garantizar la participación social. La funcionaria subrayó que delimitar un ANP no implica expropiación, sino asegurar que todos los sectores tengan la oportunidad de conservar los ecosistemas.

México reactiva visa electrónica para brasileños

En una medida estratégica para recuperar el turismo brasileño y capitalizar la afluencia internacional que generará el Mundial de Futbol 2026, el gobierno de México aprobó la reactivación de la visa electrónica para visitantes provenientes de Brasil. El acuerdo entrará en vigor el 5 de febrero de 2026, según lo publicado por la Secretaría de Gobernación y validado por la Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria (Conamer).

La visa electrónica permitirá a ciudadanos brasileños ingresar a México con fines turísticos, sin necesidad de acudir a consulados o embajadas. El trámite será completamente digital y aplicará exclusivamente para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores serán responsables de actualizar los sistemas y procedimientos migratorios para garantizar un proceso ágil y seguro.

Desde diciembre de 2021, los brasileños podían ingresar a México mediante el Sistema de Autorización Electrónica (SAE). Sin embargo, su eliminación en 2022 provocó una drástica caída en el mercado turístico brasileño, con pérdidas superiores a 400 millones de dólares para el sector hotelero del Caribe mexicano y la cancelación de vuelos directos entre Brasil y Cancún.

“La eliminación del SAE fue un golpe duro para la conectividad aérea y la ocupación hotelera en destinos clave como Cancún y Riviera Maya”, señalaron representantes del sector turístico.

La reinstalación de la visa electrónica busca recuperar el flujo de visitantes brasileños y aprovechar el contexto del Mundial 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá. Se espera que esta medida impulse la economía local en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.