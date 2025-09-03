Otorga SEQ seis plazas a maestros de comunidades rurales de Q. Roo

Paso firme hacia una formación más integral e inclusiva

Mediante las gestiones de la gobernadora Mara Lezama se lograron obtener estas plazas

Chetumal.- Quintana Roo escribe una nueva partitura de inclusión y bienestar con la entrega de plazas a maestras y maestros de música, tras gestiones realizadas por la gobernadora, Mara Lezama Espinosa y la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) lo que representa un paso firme hacia una formación más integral, inclusiva y con sentido comunitario.

“Por primera vez, la enseñanza musical llega con fuerza a las aulas de nuestras comunidades, reconociendo que la música, fortalece la identidad, promueve la creatividad y abre caminos para cerrar brechas de desigualdad. Llevarla a cada rincón de Quintana Roo es sembrar pertenencia y oportunidades para las niñas y niños”, afirmó la titular de la SEQ, Elda Xix Euán.

Este avance se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que pone al centro a las personas y sus derechos, que busca garantizar que todas y todos accedan a una educación digna, incluyente y transformadora.

“La música en la infancia abre puertas al aprendizaje porque estimula la memoria, la atención y el lenguaje; fomenta la creatividad al invitar a los niños a imaginar, inventar y expresarse; y ayuda a formar seres más seguros, felices y sensibles, capaces de conectar con sus emociones y con los demás a través de la belleza del arte”, expresó la secretaria de Educación.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de la gobernadora, Mara Lezama de seguir trabajando en beneficio de la educación del estado.