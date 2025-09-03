Prevén un auge de la industria restaurantera para fines de año

Crece turismo gastronómico

Descartan integrantes de la Canirac cierres por remodelación o crisis operativas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La industria restaurantera en Playa del Carmen se perfila hacia un cierre de año con expectativas positivas, impulsada por el turismo gastronómico, campañas de promoción local y una creciente digitalización del sector. Así lo afirmó Roberto Lepe, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la delegación Playa del Carmen, quien descartó que existan cierres masivos por remodelación o crisis operativa en los próximos meses.

“La industria está en movimiento, con buena respuesta del público y una coordinación sólida con autoridades turísticas. No hay indicios de cierres por remodelación ni por problemas estructurales. Al contrario, vemos una recuperación sostenida”, afirmó Lepe.

Entre los elementos que contribuyen al panorama favorable, Canirac identifica:

– Alta ocupación hotelera en temporada media

– Mayor interés en experiencias culinarias locales

– Uso de plataformas digitales para reservas y entregas

– Participación activa en ferias gastronómicas y eventos temáticos

Además, la colaboración con el gobierno municipal ha permitido integrar estrategias de visibilidad digital, capacitación y promoción que benefician directamente a los establecimientos participantes.

Respecto a los rumores sobre cierres por remodelación, Lepe aclaró que algunos restaurantes han optado por ajustes menores en infraestructura o imagen, pero sin afectar su operación ni representar una tendencia generalizada.

“Las remodelaciones son parte del ciclo natural de mejora continua, pero no hay cierres masivos ni crisis en el sector. Lo que vemos es inversión, renovación y adaptación a nuevas demandas del consumidor”, puntualizó.

A nivel nacional, la Canirac proyecta un crecimiento del 5.5% al 6% para la industria restaurantera en 2025, impulsado por el turismo gastronómico y la innovación tecnológica. En Playa del Carmen, este crecimiento se refleja en la apertura de nuevos conceptos culinarios, el fortalecimiento de marcas locales y el aumento en la demanda de experiencias gastronómicas auténticas.

Alistan “Playa Spice”

Con el objetivo de fortalecer la economía local y posicionar a Playa del Carmen como un referente gastronómico en el Caribe mexicano, autoridades municipales y representantes del sector restaurantero lanzaron oficialmente la campaña “Playa Spice”, una iniciativa que reúne a más de 100 restaurantes en una estrategia de promoción durante todo el mes patrio.

La campaña fue presentada en rueda de prensa por la presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, y el presidente de la Canirac Playa del Carmen, Roberto Lepe. El evento tuvo lugar en Boston’s Pizza, uno de los establecimientos participantes.

“Playa Spice es más que una campaña de descuentos: es una celebración de nuestra identidad culinaria, una plataforma de visibilidad para los negocios locales y una herramienta para fortalecer el tejido económico de nuestra ciudad”, expresó Hernández.

Durante septiembre, los restaurantes participantes ofrecerán promociones que van del 10 al 30% en sus menús3. Además, serán parte de una estrategia digital coordinada por el gobierno municipal y la Canirac, que incluye:

– Difusión en redes sociales y plataformas turísticas

– Catálogo interactivo en el sitio oficial Let’s Playa

– Campañas de consumo responsable y orgullo local

Roberto Lepe destacó que la iniciativa busca atraer tanto a turistas como a residentes, quienes representan una base sólida para la economía restaurantera. “El sector vive de la confianza de su comunidad y de la capacidad de innovar. Playa Spice es una muestra de esa innovación colectiva”, afirmó.

La campaña surge en un momento clave, marcado por una baja estacional en la ocupación hotelera y una necesidad de reactivar el flujo de comensales en la zona turística. Según datos de la Canirac, se estima que más de 10 mil trabajadores del sector restaurantero podrían beneficiarse directamente de esta estrategia.

La presidenta municipal subrayó que “Playa Spice” se alinea con los esfuerzos de diversificación económica y promoción turística del destino, y que se espera consolidarla como una tradición anual en el marco de las celebraciones patrias.