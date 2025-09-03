Impulsa Mara Lezama educación conentrega de útiles y uniformes

Apoyo a la economía familiar

Inauguró un domo y firmó el acuerdo para aprovechar la plataforma Canva Educación

Chetumal.– Alumnos del primero al sexto grados de la escuela primaria “José María Robertos Meneses”, en la capital del estado, fueron los primeros en recibir mochilas, útiles y uniformes de manos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa en apoyo a la economía de las familias y para que ninguna niña y ningún niño se queden sin estudiar.

Mara Lezama encabezó la entrega de apoyos escolares, la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para el Acceso Gratuito y Aprovechamiento de las Herramientas Digitales Innovadoras que ofrece Canva Educación en su versión Pro, así como la inauguración del domo de esta escuela primaria del fraccionamiento Caribe.

La titular del Ejecutivo conversó con los alumnos, platicó de experiencias, pero principalmente, los exhortó a no quedarse callados, a exponer sus problemas, a alejarse de las conductas autodestructivas. “Quiero que sean bien felices, que no se sientan tristes, que no se queden con ella, que platiquen con sus papás, que abracen una vida feliz, que le digan no al alcohol, a las drogas, a las conductas autodestructivas”, pidió Mara Lezama.

La Gobernadora felicitó a alumnos destacados del plantel, como Elías Ezequiel, campeón de cálculo matemático; y a Lían Matthias, campeón nacional de ciclismo, quienes han puesto en alto el nombre de Quintana Roo.

Como parte de las acciones en apoyo a la educación y la economía familiar, Mara Lezama impulsa el Programa de Mochilas, Útiles y Uniformes Escolares que este ciclo escolar 2025-2026 contempla 221 mil 295 mochilas y uniformes, así como 244 mil 071 paquetes de útiles para el bienestar de 289 mil 071 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica de todo el estado.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa y de la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, la gobernadora Mara Lezama saludó a las y los estudiantes, así como a padres de familia que estuvieron en el evento, que se llevó a cabo de manera simultánea en los demás municipios, con la participación de funcionarios del Gobierno del Estado y presidentes municipales.

La secretaria Elda Xix destacó el liderazgo y el impulso que la Gobernadora le da a la educación, porque en su gobierno humanista con corazón feminista la niñez y la juventud sí importan, lo que se refleja en la entrega de útiles, mochilas y uniformes escolares, la firma con Canva para el fortalecimiento académico y la construcción de domos.

Fortalecen servicios migratorios para proteger el turismo

Ciudad de México.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para buscar mayores estrategias que permitan mejorar aún más los servicios migratorios que se brindan a los miles de turistas internacionales que visitan Quintana Roo.

Durante el productivo encuentro, Mara Lezama reiteró que en esta nueva forma de gobernar se prioriza la seguridad y bienestar de las y los quintanarroenses, así como de los miles de turistas y visitantes que llegan a los 12 destinos de Quintana Roo.

Asimismo, explicó que al ser el turismo uno de los motores de la economía de Quintana Roo y del cual miles de familias dependen de él, es necesario brindar siempre mejores servicios tanto de migración, como de hotelería, gastronomía y seguridad a los y los turistas, a fin de que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo.

La Gobernadora señaló que con el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Instituto Nacional de Migración, se logró reducir hasta 20 minutos el tiempo de espera de las y los turistas en el Aeropuerto Internacional de Cancún con llegada de más agentes e infraestructura.

También se abordaron temas con el titular del INM Sergio Salomón Céspedes, sobre el aumento del número de Filtros Autónomos Migratorios (e-Gate) en las tres terminales áreas de Quintana Roo; así como agilizar el procedimiento de inadmisión; facilitar los procedimientos migratorios de ingreso a México en la frontera sur para promover la entrada y estancia prolongada del visitante beliceño.