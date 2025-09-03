Chetumal será sede del XXXII Congreso Internacional de Actualización Apícola

Prosperidad compartida

Hecho histórico que impulsa a la capital del estado y abre nuevas oportunidades para apicultores

Veracruz.- El gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), participa en el XXXI Congreso Internacional de Actualización Apícola, realizado en Veracruz y organizado por la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Abejas A.C.

Este encuentro reúne a especialistas, productores y autoridades para fortalecer la apicultura como motor de desarrollo y conservación.

En el marco del Congreso, se dio a conocer que Chetumal será la sede del XXXII Congreso Internacional de Actualización Apícola en 2026, un hecho histórico para la capital de Quintana Roo que atraerá innovación tecnológica, capacitación de alto nivel y alianzas estratégicas.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, el titular de la Sedarpe, Jorge Aguilar Osorio, aseguró que este encuentro beneficiará directamente a las y los apicultores, impulsando el bienestar de las familias y reafirmando el compromiso con la protección de las abejas y su entorno.

Expresó que, alineado con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama impulsa una visión de prosperidad compartida, crecimiento económico con justicia social, respeto por la naturaleza y reconocimiento pleno al trabajo de las y los productores.

Subrayó que la Península de Yucatán, es la región apícola más importante de México, con mieles de calidad reconocida internacionalmente.

“Este liderazgo es posible gracias al trabajo diario de las personas apicultoras, cuyo conocimiento y dedicación sostienen no solo la economía local, sino también el equilibrio ambiental”, señaló.

El Congreso Internacional de Actualización Apícola es un espacio para compartir saberes, innovaciones y experiencias. A través de cursos, talleres, simposios y exposiciones, se promueve una apicultura sostenible que protege la biodiversidad, fortalece la cadena productiva y reconoce el valor de quienes dedican su vida a cuidar de las colmenas.