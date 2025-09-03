Cancún encabeza reportes de casos VIH a nivel nacional

Cifras de organizaciones civiles

Llamado a reforzar educación sexual integral y acceso a tratamientos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un incremento sostenido en los diagnósticos de VIH durante 2025, Cancún se ha posicionado como la ciudad con mayor número de casos a nivel nacional, según datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica y organizaciones civiles como la Coalición de la Diversidad Quintana Roo. Esta situación ha encendido las alertas entre autoridades sanitarias, activistas y especialistas, quienes advierten sobre la urgencia de reforzar la educación sexual integral y el acceso a insumos de prevención.

Hasta agosto de 2025, se han registrado 537 nuevos casos de VIH en Quintana Roo, lo que representa un aumento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de los contagios se concentran en Cancún, donde se han detectado casos incluso en adolescentes de 12 años, lo que evidencia una grave vulnerabilidad en la población joven.

Un caso emblemático ocurrió en una preparatoria local, donde se identificaron 12 casos reactivos, lo que ha puesto en el centro del debate la falta de educación sexual en los planteles educativos.

Organizaciones como Red Positiva han denunciado el desabasto de condones y pruebas diagnósticas, derivado de retrasos en licitaciones federales. Esta carencia limita las estrategias de prevención y pone en riesgo a comunidades vulnerables, especialmente jóvenes y personas con prácticas sexuales de alto riesgo “No hay condones. Es grave la situación”, advirtió Roberto Guzmán, representante de Red Positiva.

Juan Carlos Peñaloza, presidente de la Coalición de la Diversidad, señaló que el uso del condón sigue siendo estigmatizado por muchas familias, lo que dificulta su aceptación entre adolescentes. Además, la falta de orientación adecuada en casa y en las escuelas contribuye a la propagación del virus.

La organización ha hecho un llamado a las autoridades educativas para implementar programas de educación sexual integral que derriben tabúes y promuevan una cultura de prevención desde edades tempranas.

Ante este panorama, activistas y especialistas han solicitado al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) y a los Servicios Estatales de Salud reforzar las campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento. También se ha instado al gobierno federal a garantizar el abasto de insumos básicos para la atención de enfermedades de transmisión sexual.

Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa se retrasa

La apertura de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Playa del Carmen ha sido nuevamente postergada, pese a que su construcción fue retomada en febrero de 2024 tras casi dos años de suspensión.

Ubicada junto a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permanece cerrada pese a que su inauguración estaba prevista para este mes. Un fallo en el sistema eléctrico ha impedido su puesta en marcha, y hasta el momento no se ha definido una fecha oficial para el inicio de operaciones, según informó el segundo regidor del Ayuntamiento, Orlando Muñoz Gómez.

Aunque el inmueble ya cuenta con mobiliario y personal asignado, el problema técnico ha pospuesto nuevamente la apertura de esta clínica, cuya construcción ha estado marcada por una serie de demoras desde su origen.

El terreno donde se levanta la unidad médica fue donado por el Ayuntamiento hace varios años, pero la ejecución del proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos. Durante el periodo de Cabildo 2018–2021, incluso se consideró revertir la donación ante la falta de avances. No fue sino hasta marzo de 2022 que se reactivaron los trabajos de construcción, aunque desde entonces la entrega ha sido aplazada en varias ocasiones.

La última promesa de apertura, hecha por autoridades médicas, apuntaba al mes de agosto de 2025, pero tampoco se cumplió.

Muñoz Gómez destacó que en Playa del Carmen hay más de 10,000 derechohabientes del ISSSTE, por lo que consideró urgente no solo concluir esta unidad, sino también planear a mediano plazo la construcción de un hospital de segundo nivel que responda a las necesidades de la población.

“Nos reunimos con el subdelegado del ISSSTE y descubrimos que las cuotas que el Ayuntamiento paga permiten cubrir atención médica integral para nuestros policías. Es algo que pocos sabían y que solo falta formalizar”, señaló el regidor.