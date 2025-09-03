Reportan saldo blanco Operativo de Seguridad Vacacional en Verano 2025

Coordinación de cuerpos de emergencia

Se realizaron recorridos preventivos en más de 100 puntos turísticos del estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con el propósito de salvaguardar la integridad de los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros, la Coordinación Estatal de Protección Civil implementó, el Operativo de Seguridad Vacacional en Verano 2025, dando término este primero de septiembre, fecha en la que miles de jóvenes regresaron a clases.

Durante la temporada de asueto, se llevaron a cabo recorridos preventivos en más de 100 puntos turísticos de alto flujo como Holbox, Bacalar, Playa del Carmen, Mahahual, Tulum, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, esto en coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, lo que permitió brindar seguridad a turistas, bañistas y ciudadanía local durante el periodo vacacional.

Además, se realizaron acciones de prevención, como las recomendaciones de seguridad a bañistas, recordándoles mantener a los menores supervisados, usar chaleco salvavidas y mantenerse hidratados para evitar un golpe de calor. De igual manera, constantemente se les recordó a los operadores turísticos que no excedieran el número de personas permitido en sus embarcaciones.

Este esfuerzo no solo permitió unas vacaciones tranquilas, sino que también brindó un arranque escolar sin incidentes y la reincorporación de miles de personas a sus actividades, fortaleciendo la confianza de las familias quintanarroenses en las acciones implementadas.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, resaltó que el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad, como la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Bomberos y Guardavidas, fue fundamental para brindar seguridad e información preventiva a la población, con el objetivo de evitar incidentes en playas y carreteras.

Sin duda, la colaboración de los cuerpos de emergencia, que impulsa siempre la gobernadora del estado, Mara Lezama, fue clave para que en esta temporada vacacional miles de turistas pudieran disfrutar de días de descanso con tranquilidad y, sobre todo, para hacer posible que, con seguridad, regresen en las próximas vacaciones a disfrutar del sureste mexicano.

Es importante mencionar que Quintana Roo recibió a más de 907 mil pasajeros internacionales solo en el primer semestre del año.

70% de atenciones de Sipinna son para menores

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) presentó los resultados de las Jornadas de Restitución de Derechos “Unidos para Transformar”, celebradas en la zona cañera del sur del estado, donde 7 de cada 10 personas atendidas fueron menores de 18 años.

Destacaron que, se brindó atención directa a 552 personas en la Franja del Río Hondo por la temporada de corte de caña, rebasando en un 10 por ciento la meta proyectada para la zafra 2025.

Durante las Jornadas de Restitución de Derechos “Unidos para Transformar”, 336 niñas y niños, 73 adolescentes, 31 mujeres y 112 hombres recibieron un total de 791 servicios, entre salud bucal, atención psicológica, vacunas, asesoría jurídica, expedición de actas de nacimiento, cortes de cabello y pláticas de prevención de la violencia y adicciones.

Además, se entregaron paquetes de higiene personal a mujeres y adolescentes, así como pañales y toallitas para bebés, reforzando el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

“En estas jornadas llevamos todos los servicios directamente a las familias, para que cada persona reciba lo que realmente necesita. Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno humanista con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, de garantizar derechos y bienestar a niñas, niños, adolescentes y a todas las familias que transiten por Quintana Roo”, afirmó Jorge Isaías Quintanilla Osorio, encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna.